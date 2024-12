Eveline Wouters: samenwerking geeft onderwijs impuls

“De allergrootste verandering die ik in mijn loopbaan heb gezien, is de plaats die het doen van onderzoek in het hbo-onderwijs heeft gekregen. Toen ik begon als docent, sloten studenten hun hbo-opleiding nog af met het maken van een scriptie. Inmiddels wordt een hbo-studie afgerond met een degelijk, praktijkgericht onderzoek”, vertelt Eveline Wouters in ICT&health 6. Zij is lector bij hogeschool Fontys en werkt als bijzonder hoogleraar bij Tranzo (Tilburg University). Begin 2025 gaat ze na 35 jaar Fontys met emeritaat.

Samen met andere auteurs heeft Wouters verschillende boeken geschreven over zorg en technologie, het doen van ontwerp- en praktijkgericht onderzoek en de ethiek daarvan. Een andere verandering in het hbo-onderwijs, naast het doen van onderzoek, is volgens Wouters de centrale rol die het interdisciplinair samenwerken binnen het onderwijs heeft gekregen.



“Oorspronkelijk waren het allemaal aparte opleidingen, maar inmiddels zijn de opleidingen meer geclusterd en in instituten ondergebracht. Zo werk ik momenteel in het paramedisch cluster. Vroeger waren dit allemaal aparte eenheden binnen een hogeschool. Dat maakte samenwerken niet zo gemakkelijk; niet voor studenten maar ook niet voor docenten.”

Snijvlak van disciplines

Samenwerken is nu juist wat Wouters nodig heeft in haar werk, omdat het paramedisch cluster op het snijvlak zit van allerlei disciplines. Of je het nu hebt over fysiotherapie of diëtetiek: het draait allemaal om gezondheid. Er is nu veel meer sprake van ‘leergemeenschappen’, waardoor je naast het samenwerken ook een impuls geeft aan het daadwerkelijk toepassen van ideeën in de zorgpraktijk.



“Vroeger deed een student fysiotherapie bijvoorbeeld alleen een onderzoek over het specifieke vakgebied”, licht Wouters toe. “Maar nu zie je dat er meer een oriëntatie in de breedte komt. Diezelfde student fysiotherapie onderzoekt tegenwoordig ook wat dat in de praktijk voor mensen betekent. Er worden zaken onderzocht waar ook het werkveld bij wordt betrokken. En dat is logisch, want bij chronische aandoeningen komen vaak meer aspecten kijken en moet je verder kijken dan alleen je eigen vakgebied.”

Technologie in de zorg

Wouters is gepromoveerd op obesitas: een onderwerp waar veel disciplines bij betrokken zijn. Het gaat over lichamelijke gezondheid, maar ook over leefstijl en psychologie. Of meer bewegen (fysiotherapie) of andere voeding (diëtetiek), maar ook de sociale en fysieke omgeving, gezondheidsvaardigheden en mentale gezondheid. Vervolgens werd ze lector ‘Technologie in de zorg’.



“Dat was bij uitstek een onderwerp waarvoor je bij andere disciplines moest aankloppen als je er meer over wilde weten. En dat is ook wat er nodig is in de zorgtransformatie. Er zijn steeds meer mensen met chronische aandoeningen en we worden steeds ouder. Maar dat betekent ook dat er in de zorgverlening en samenleving andere zaken nodig zijn om de juiste zorg te kunnen verlenen. Dat is niet meer puur en alleen met de inzet van medische technologie op te lossen.”

Lees het hele interview met Eveline Wouters in ICT&health 6, die onlangs verschenen is. Of lees het artikel in ons online magazine.