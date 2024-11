GGZ komt met vernieuwde zorgstandaard digitale zorg

Een kerngroep van experts heeft de zorgstandaard voor digitale zorg herzien en deze is na autorisatie gepubliceerd op GGZ Standaarden. De vernieuwde zorgstandaard vervangt de zorgstandaard eHealth. De zorgstandaard helpt ggz-professionals om grip te krijgen op de mogelijkheden van digitale zorg en biedt professionals, patiënten, naasten en ggz-organisaties handvatten voor toepassing in de praktijk. De herziene zorgstandaard digitale zorg sluit aan bij de ontwikkeling dat steeds meer in de zorg digitaliseert.

Om digitale zorg in de praktijk te kunnen toepassen, is een gedragen visie op digitale zorg, goede organisatorische inbedding en sturing van belang. Volgens de herziene standaard maakt het gebruik van digitale technologie in de behandeling van patiënten de zorg meer flexibel en toegankelijk. Patiënten kunnen meer op hun eigen tempo en op een voor hen geschikt moment werken aan hun herstel. Zorgprofessionals krijgen meer mogelijkheden om zorg op maat te leveren, tijd te besparen en nauwer samen te werken met patiënten.

Passend voor client

Voor een passende behandeling onderzoeken patiënt, naaste en professional samen wat de mogelijkheden zijn op het gebied van digitale zorg: wat zijn de opties voor digitale zorg, hoe digitaal vaardig zijn de patiënt en professional, welke ondersteuning is mogelijk en zijn er voldoende faciliteiten. De zorgstandaard biedt kaders voor een goede overweging.

“Contact is de basis, dat geldt voor alle zorg in de ggz. De inzet van digitale technologie in de behandeling maakt dat niet anders. De kracht van digitale zorg ligt niet alleen in technologie, maar in het verbinden van cliënten en zorgverleners”, zegt psychiater, Chief Medical Information Officer en programmamanager Digitale strategie bij GGZ Drenthe, Michiel van den Oever.

Om de toepassing van digitale zorg in de praktijk mogelijk te maken is het nodig om digitale systemen te optimaliseren, personeel op te leiden, en privacy en veiligheid te waarborgen. Kevin Jonker, verpleegkundige en innovator bij de Parnassia Groep zegt daarover op de website van Akwa GGZ dat het een uitdaging blijft om de balans te vinden tussen de behoeften van de patiënt en wat de zorgprofessional of zorgorganisatie kan bieden.

EHealth ggz blijft achter

Eind september bleek uit een onderzoek van het panel Psychisch Gezien dat er nog veel winst te behalen valt wat betreft het gebruik van eHealth door mensen met psychische problemen. Psychisch Gezien is een landelijk panel van het Trimbos-instituut bestaande uit ongeveer 1500 mensen met langdurige psychische problemen. Slechts zo’n 48% van de deelnemers aan het panel heeft in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van een of meer e-healthtoepassingen. Dat is relatief weinig, zeker omdat in de peiling ook naar ingeburgerde vormen van eHealth is gevraagd, zoals e-mailen met de zorgverlener.