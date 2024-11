Hybride zorg op eerste plek bij ZGT

Net als veel zorginstellingen en andere ziekenhuizen kampt ZGT (Ziekenhuisgroep Twente, Almelo en Hengelo) met de uitdagingen die voortkomen uit een almaar stijgende zorgvraag en het groeiende tekort aan zorgprofessionals. De zorg moet anders georganiseerd worden om deze ook in de toekomst voor iedereen die dit nodig heeft toegankelijk te houden. ZGT heeft daarom besloten om vanaf 2025 vol in te zetten op hybride zorg. Een omslag die nodig is om met het beschikbare personeel de groeiende zorgvraag het hoofd te kunnen bieden.

Gelukkig, zo stelt ZGT in een persbericht, zijn er steeds meer digitale oplossingen om beschikbare professionals te ondersteunen en een deel van de zorg te vervangen waardoor ruimte ontstaat voor andere patiënten. Ze kiezen daarbij voor het opnieuw inrichten van zorgpaden volgens het principe zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan, fysiek als het moet. Een omslag die ZGT in drie jaar wil voltooien.

Digitale oplossingen en anders werken

Met het inzetten van nieuwe (digitale) technieken en oplossingen, in combinatie met anders werken, moet de groeiende zorgvraag opgevangen gaan worden. Deze veranderingen vragen ook om het anders inrichten van de organisatie. De nieuwe werkwijzen moeten omarmd worden en technieken moeten in het werkproces verankerd worden. Dat de inzet van digitale zorg en nieuwe werkprocessen leiden tot meer tijd voor andere patiënten is al meerdere keren aangetoond.

“Digitale oplossingen zijn bovendien voor een deel van onze patiënten een goede invulling van het zorgaanbod omdat het ziekenhuisbezoeken kan vervangen of zelfs kan voorkomen. Daarmee dragen we ook bij aan de groene ambities van het ziekenhuis”, aldus ZGT. Inmiddels heeft ZGT voor de aanpak op zowel hybride zorg áls organisatorische impact van van Menzis en VGZ middels een snelle toets al de goedkeuring gekregen en het transformatieplan ingediend.

Driejarig programma

Voor de transformatie naar het moment dat bij ZGT hybride zorg centraal staat, wil het ziekenhuis op korte termijn starten met een daarvoor ontwikkeld driejarig programma. Daarin wordt ook gestuurd op het direct inzetten van capaciteit die in de loop van het programma vrijkomt. “Tijd die bijvoorbeeld een arts of verpleegkundige niet hoeft te besteden aan een huidige patiënt doordat een afspraak niet meer nodig is omdat digitale middelen dit opvangen, wordt ingezet om andere patiënten te kunnen helpen”, aldus het ziekenhuis.

In september maakte ZGT bekend dat men het grote aantal no-shows – patiënten die niet komen opdagen voor een afspraak – met behulp van een AI-model willen terugdringen. Dat moet uiteindelijk ook de nodige tijdswinst opleveren. Bovendien kosten deze no-shows het ziekenhuis jaarlijks drie miljoen euro aan verloren spreekuurtijd.

KPMG advies

De keuze om vol in te zetten op hybride zorg ligt ook in lijn met het advies van KPMG. In het jaarlijkse zorgkostenonderzoek naar IT en digitalisering, dat in opdracht van de NVZ uitgevoerd wordt, geeft KPMG aan dat kleine tijdsbesparingen bij grote volumes zorg meer effect zullen hebben.

Deze keuze ligt in lijn met het advies van KPMG (jaarlijks zorgkostenonderzoek naar IT en digitalisering in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) waarin zij aangeven meer effect te verwachten van kleine tijdsbesparingen bij grote volumes zorg. “Er ligt potentie in onder andere preventie en de verplaatsing van zorg om besparingen te realiseren (of tenminste hogere kostenstijgingen te beperken). ~ Kleine tijdsbesparingen voor grote populaties van zorgprofessionals tellen op tot een positieve business case. ~ De tijdsbesparingen worden wel gerealiseerd, maar zijn dusdanig gefragmenteerd dat het zelden leidt tot merkbare financiële baten”, aldus KPMG.