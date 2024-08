Onderzoek toont aan dat transport van bloedzakken met drones veilig is

Drones kunnen worden ingezet voor het transporteren van bloedzakken. Dat blijkt volgens Digital Health uit een onderzoek van de Britse NHS Blood and Transplant (NHSBT) naar de haalbaarheid en veiligheid van het leveren van medische producten en materialen met een drone. Doel is om de CO2-uitstoot van de logistieke kant van de medische sector te verlagen.

Het onderzoek is uitgevoerd in april 2023. Het was de eerste studie in een reeks van de Britse gezondheidsdienst NHS naar de haalbaarheid en veiligheid van het leveren van medische producten en materialen met een drone. Dit zou sneller en milieuvriendelijker zijn dan vervoer over de weg. De resultaten van het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met medisch logistiek bedrijf Apian, zijn in april 2024 gepubliceerd in het Britse Journal of Haematology.

Vergelijkend onderzoek

Voor het onderzoek zijn tien bloedzakken over een afstand van 68 km vervoerd door een drone. Ter vergelijking zijn er ook tien bloedzakken over eenzelfde afstand over de weg vervoerd. Vervolgens is gekeken hoe de temperatuur en trillingen tijdens de vlucht de kwaliteit van de bloedcomponenten beïnvloedde. Daarbij werd onder andere gekeken naar het kaliumgehalte en het percentage hemolyse (afbraak van de bloedcellen).



Alle bloedzakken bleken na transport nog van goede kwaliteit te zijn en bruikbaar te zijn voor klinische doeleinden. Drones kunnen dus veilig worden gebruikt voor het transport van bloedzakken. Gail Miflin, Chief Medical Officer bij NHSBT, noemt de resultaten veelbelovend: “De technologie ontwikkelt zich razendsnel. We vinden het heel belangrijk om te onderzoeken hoe innovatieve technologie zoals die van Apian ons kan helpen om de CO2-uitstoot van onze uitgebreide logistieke activiteiten in de toekomst te verlagen.”

Nieuw droneleveringssysteem

Inmiddels hebben luchtvaartinnovators SLiNK-TECH en Aerovolt een samenwerking aangekondigd om een droneleveringssysteem te ontwerpen en bouwen voor NHS Wales en andere zorgaanbieders. Op 15 augustus 2024 tekenden zij een memorandum van overeenstemming waarin de bedrijven overeenkwamen het geautomatiseerde vertiportsysteem van SLiNK-TECH te integreren met het laadnetwerk voor elektrische luchtvaartuigen van Aerovolt.



Doel is om de dronelogistiek kosteneffectief en schaalbaar te maken. Volgens SLiNK-TECH en Aerovolt zal hun technologie een belangrijke rol spelen in het creëren van een toeleveringsketen voor de zorg met drones in Wales en het Verenigd Koninkrijk.

Innovatiesubsidie

Snowdonia Aerospace Centre en SLiNK-TECH ontwikkelen operationele concepten en standaardwerkwijzen voor een voorgesteld dronenetwerk voor NHS Wales dat kan ondersteunen bij de herbevoorrading van ambulances en het transporteren van complexe kruisproeven.



In april 2024 kende Innovate UK een bedrag van 500.000 pond toe voor het genoemde project en vier andere projecten in de zorgsector waarin drones worden gebruikt voor het leveren van medicijnen en medische materialen.

Drones in Nederland

Ook in Nederland wordt volop getest met het gebruik van drones in de zorg. Zo voerde het Albert Schweizer Ziekenhuis vorig jaar een testvlucht uit tussen het ziekenhuis en het magazijn van de zorginstelling om te bepalen of drones een tijdsbesparing kunnen opleveren bij situaties waarin met spoed materialen vanuit het magazijn vervoerd moeten worden. En ANWB Medical Air Assistance onderzoekt hoe drones kunnen worden ingezet voor het overbrengen van medische materialen zoals bloedmonsters en biopten.