Ontwikkeling zorgtechnologie nog te weinig inclusief

De toekomstagenda van het Ministerie van VWS stelt dat het gebruik van zorgtechnologie voor mensen met een (l)vb (licht verstandelijke beperking, red). zo vanzelfsprekend mogelijk moet zijn. Bij het project Technologiescouts wordt er specifiek gekeken of mensen met een (l)vb meer betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling & implementatie van digitale zorgtechnologie. Iets dat momenteel helaas nog veel te weinig gebeurt.

Afgelopen juli organiseerden de Technologiescouts van de vereniging LFB in dit licht een rondetafelgesprek waarbij verschillende belanghebbende partijen met elkaar in gesprek gingen over het gebruik van digitale zorgtechnologie en de positie van mensen met een (l)vb daarin.

Tijdens de bijeenkomst waar ontwikkelaars, belangenbehartigers, kennisorganisaties & natuurlijk ervaringsdeskundigen aanwezig waren, vertelden de Technologiescouts welke activiteiten ze de afgelopen periode hebben gedaan voor het onderzoek en wat hun bevindingen waren.

Meer bewustwording

Zo blijkt er bij ontwikkelaars veel bewustwording aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld hoeveel kleine stappen er soms in een enkele handeling zitten en welke drempels die kunnen opleveren. Maar ook over welke aspecten van de ontwikkeling mensen met een (l)vb allemaal kunnen mee denken. Denk aan inhoudelijke aspecten: wat wil je bereiken met een product en wat moet het allemaal kunnen? Maar ook heel specifiek, bijvoorbeeld toegankelijkheid. Waar loopt iemand nou precies tegenaan bij het aanmaken van een account of nieuw wachtwoord?



In het project besteden we ook veel aandacht aan hoe er voor te zorgen dat iemand zich thuis voelt binnen een bedrijf. Wat voor functie geef je een medewerker met een (l)vb en welke taal gebruiken we eigenlijk? We komen in ons project veel UX-designers tegen, maar dat heeft vaak wel uitleg nodig over wat het betekent en zo iemand doet. Tijdens de Ronde tafel-bijeenkomst hebben we de deelnemers dan ook uitgedaagd na te denken over welke taal zij gebruiken binnen hun bedrijf.

Goede voorbeelden

Dat er nog veel winst te boeken is als het gaat om het betrekken van mensen met een beperking is duidelijk, maar gelukkig zien we ook mooie voorbeelden waar het wel lukt. Zo vertelden Erwin Meinders (CEO) & Rick Jansen (Accountmanager) van Mentech Innovation iets over hun visie en ervaringen met het betrekken van mensen met een (l)vb binnen hun bedrijf.



Bij de ontwikkeling van hun product de Hume, een sok die stress & stressopbouw kan meten en visualiseren, zijn mensen met een (l)vb in alle fasen betrokken geweest. Behalve dat gebruikerservaringen actief en structureel worden opgehaald bij de doelgroep hebben zij ook een collega met een (l)vb vast in dienst. Verder vertelden zij dat alle medewerkers van het bedrijf, ongeacht hun rol of functie minimaal 1 keer per jaar vrijwilligerswerk doen bij een lokale zorgorganisatie. Dit alles vanuit een concrete visie: zodat medewerkers altijd in hun achterhoofd houden voor wie zij hun producten maken.

Niet vanzelfsprekend

Dit klinkt heel vanzelfsprekend maar zien we in de praktijk helaas nog lang niet altijd terug. “Als je ervaringskennis goed wilt inzetten moet je dat gewoon betaald doen”, benadrukte Meinders. “Dan krijg je echt kwaliteit.” Een belangrijk signaal dat het betrekken van de doelgroep niet slechts een eenzijdige investering is of iets dat gegund moet worden maar dat het een duidelijke meerwaarde oplevert. Op deze manier krijg je bedrijven die inclusiever, toegankelijker en duurzamer werken en producten die nog beter zijn afgestemd op de wensen van de doelgroep.



Alles bij elkaar was er sprake van een waardevolle, interactieve en soms confronterende bijeenkomst die hopelijk bijdraagt aan verder bewustzijn onder ontwikkelaars van zorgtechnologie. “Ik besef me nu pas hoe weinig we in contact staan met de doelgroep waarvoor we onze producten maken”, vertelde een van de deelnemende ontwikkelaars. “Dat is best wel een blinde vlek die ik zeker ga aankaarten binnen ons bedrijf.”



Het aankomende jaar zullen de Techscouts hun onderzoek bij ontwikkelaars voortzetten. In 2025 gaan we samen met zorgorganisaties kijken hoe technologie wordt geïmplementeerd en hoe mensen met een (l)vb daarbij kunnen worden betrokken.



Wil je meer weten over het project Technologiescouts? Stel je vraag dan via utrecht@lfb.nu.

Sebastiaan Fokke werkt bij de LFB als projectleider voor de Technologie Scouts.