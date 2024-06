Patiënten snel geholpen met Hulpmiddelenautomaat

Vanaf deze week kunnen inwoners van Weert en omstreken eenvoudig en snel medische hulpmiddelen lenen, huren of kopen bij de Hulpmiddelenautomaat van St. Jans Gasthuis Weert (SJG). De automaat is bereikbaar via de ingang van de huisartsenspoedpost van het ziekenhuis. De automaat van Medicure Zorgwinkel is voor iedereen toegankelijk, niet alleen voor patiënten van SJG Weert. De hulpmiddelen kunnen direct worden meegenomen maar ook is thuisbezorging mogelijk.

Met de introductie van de Hulpmiddelenautomaat streven SJG Weert en Medicura Zorgwinkel ernaar om het herstelproces van patiënten makkelijker te maken en de patiënten directe ondersteuning te bieden.

Belangrijke hulpmiddelen

De Hulpmiddelenautomaat voorziet direct in de meest belangrijke hulpmiddelen, zoals rolstoelen, loopkrukken, borstkolven, bevalbaden, borstschilden en rollators. Ook grotere hulpmiddelen die niet fysiek aanwezig zijn in de automaat, kunnen via de automaat worden besteld. Wanneer deze hulpmiddelen voor 17.00 uur worden besteld, worden ze de volgende werkdag door Medicura thuisbezorgd.

Openingstijden en bereikbaarheid De Hulpmiddelenautomaat biedt 24 uur per dag toegang tot medische hulpmiddelen, waardoor men niet meer gebonden is aan de openingstijden van de zorgwinkel. Tussen 21:00 en 08:00 uur is de ingang naar de huisartsenspoedpost gesloten. Wie dan gebruik wil maken van de Hulpmiddelenautomaat, kan zich melden bij de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis.

Verlicht werkdruk

Sinds kort zijn ook in het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen en in Sittard-Geleen hulpmiddelenautomaten geplaatst. Patiënten kunnen hiermee 24/7 toegang krijgen tot belangrijke hulpmiddelen, zoals rollator, toiletverhoger, rolstoel en rugsteun. De automaten zijn strategische geplaatst bij de parkeergarages en de spoedeisende hulp. Zonder tussenkomst van een ziekenhuismedewerkers kunnen patiënten de hulpmiddelen ophalen. Deze innovatieve stap heeft het ziekenhuis gezet in samenwerking met Medicura. Het draag bij aan de verlichting van de werkdruk dat patiënten rechtstreeks hulpmiddelen kunnen halen.

De hulpmiddelenautomaat is niet alleen een waardevolle service voor patiënten die na een opname naar huis gaan, maar ook voor poliklinische patiënten. Zo kan bijvoorbeeld een patiënt met een voetblessure die in het weekend de Spoedeisende Hulp bezoekt en krukken nodig heeft, het ziekenhuis verlaten met dit hulpmiddel direct in handen.

GDSN-datapool voor hulpmiddelen

Onder de naam GS1 Data Care heeft GS1 in samenwerking met de Nederlandse ziekenhuizen begin dit jaar een programma opgezet voor optimalisatie van productdata. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft vierhonderd leveranciers van medische hulpmiddelen een dringend verzoek gestuurd om daarvoor de GDSN-datapool in te zetten. Ziekenhuizen hebben betrouwbare productdata nodig om vooraf te checken of medische hulpmiddelen aan alle eisen voldoen en veilig inzetbaar zijn.