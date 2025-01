Robot ondersteunt operaties in het Albert Schweitzer ziekenhuis

In het Albert Schweitzer ziekenhuis, met locaties in Dordrecht en Zwijndrecht, zijn voor het eerst operaties uitgevoerd met behulp van een robot. Sinds deze week worden de operatiekamers van het ziekenhuis niet meer alleen bevolkt door zorgprofessionals, maar is er ook een operatierobot van de partij. Deze robot biedt de chirurg die hem bedient meer mogelijkheden, wat ertoe leidt dat patiënten sneller herstellen na een operatie. Daar komt nog bovenop dat het risico op complicaties kleiner is wanneer de operatie uitgevoerd wordt door een robot in plaats van een chirurg.

De operatierobot heeft vier armen, twee keer zo veel als de gemiddelde chirurg. Dat betekent dat de robot ook meer werk kan verzetten dan zijn menselijke tegenhanger. Toch hoeft de chirurg nog niet te vrezen voor zijn of haar baan, want vooralsnog wordt de operatierobot bestuurd door diezelfde specialist. De chirurg zit achter een speciaal beeldscherm in de hoek van de operatiekamer om de robot te bedienen, meldt het Albert Schweizer ziekenhuis in een nieuwsbericht.

Stabiel beeld

De robot wordt aangestuurd via joysticks en pedalen, waardoor de chirurg zowel met handen als voeten aan de slag moet. De camera van de robot geeft de chirurg gelijktijdig en 3D-beeld van de situatie op de operatietafel. Het beeld dat deze camera genereert is stabiel en helder, terwijl een camera die door een operatieassistent gehanteerd wordt zal altijd iets bewegen. Dat is menselijk en biedt juist ruimte voor verbetering met behulp van een robot. Voor de chirurg heeft een stabiel beeld veel meerwaarde, omdat het de mogelijkheid geeft om nog verder in te zoomen op het weefsel, waardoor ook kleine structuren zichtbaar worden.

Toch is ook het OK-team nog steeds van werk verzekerd. Zo staan ze rondom de operatietafel om de instrumenten van de operatierobot waar nodig te verwisselen. Om met de robot te werken, hebben zowel de betrokken operatieassistenten als chirurgen een aantal speciale trainingen gevolgd. Die trainingen vinden onder andere plaats met een simulator, waar chirurgen behoorlijk wat uren in moeten steken op het gebruik van de operatierobot onder de knie te krijgen.

Robot zonder rugpijn

De keuze voor de eerste robotoperaties viel bewust op relatief simpele ingrepen. Dat biedt de chirurgen en operatieassistenten de mogelijkheid om nog meer ervaring op te bouwen met de robot, voordat deze ingezet wordt voor complexere situaties. Maar die complexere operaties behoren in de toekomst zeker tot de mogelijkheden van de nieuwe robot-collega. Met behulp van de robot kunnen instrumenten tijdens de operatie namelijk 360 graden gedraaid worden, wat veel praktische voordelen biedt. De operatierobot kan zich ook makkelijker op de juiste plekken boven de patiënt manoeuvreren, zonder daarbij rugpijn op te lopen.

Een bijkomend voordeel van het gebruik van een robot is dat robots – in tegenstelling tot mensen – niet moe worden. Daardoor kunnen complexe en langdurende operaties uitgevoerd worden zonder ten koste te gaan van het fysieke gemak van de chirurg; die kan er namelijk gewoon bij gaan zitten. Vooral bij operaties die uren duren, is dat voor de chirurg enorm prettig.

Betere concurrentiepositie

Maar de voordelen van de operatierobot reiken verder dan alleen het zorgpersoneel. Ook patiënten blijken baat te hebben bij een operatie die is uitgevoerd door een robot. In andere Nederlandse ziekenhuizen is al meer ervaring opgedaan met het gebruik van deze operatierobot, en daaruit is naar voren gekomen dat patiënten die met behulp van de robot geopereerd worden sneller herstellen en minder complicaties ervaren na de ingreep. Het resultaat: steeds meer patiënten kiezen er bewust voor om geopereerd te worden in een ziekenhuis dat gebruik maakt van een operatierobot. Daarmee is de aanschaf van een operatierobot ook nog eens goed voor de concurrentiepositie van een ziekenhuis.

Voor de zorgprofessionals die werken in de operatiekamers van het Albert Schweizer ziekenhuis is de robot een soort nieuwe collega geworden. En vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt zijn nieuwe collega’s in de zorg sowieso van harte welkom, maar om een collega die nooit moe of ziek wordt staat men al helemaal te springen.