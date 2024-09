Subsidieaanvraag STOZ nu ook via opschalingsroute

Per 2 september is de opschalingsroute beschikbaar binnen de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ). Dat heeft de RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) bekend gemaakt. Eerder al waren de implementatiestart en evaluatieroute opengesteld voor subsidieaanvragen. De RVO verwacht dat de toegankelijkheid van de STOZ-regeling nu aanzienlijk verhoogd wordt. STOZ is de opvolger van de SET-regeling (Stimuleringsregeling E-health Thuis), in 2019 in het leven geroepen om de toepassing van e-health en andere digitale toepassingen te stimuleren.

Via de STOZ kunnen partijen uit het zorgveld nu voor drie verschillende projectsoorten subsidie aanvragen. Processen die in aanmerking komen voor de opschalingsroute zijn onder andere: planning met AI-software, valbescherming, telemonitoring voor vier specifieke aandoeningen en behandelingen met gebruik van digitale/hybride toepassingen.

STOZ opvolger SET

Het laatste kabinet-Rutte maakte afgelopen voorjaar bekend dat het de komende jaren 108 miljoen euro aan subsidie wilde reserveren voor de transformatie van processen in de zorg- en welzijnssector naar digitale of hybride processen. Voorbeelden van dergelijke processen zijn beeldzorg en het automatisch aanreiken van medicatie met een medicijndispenser.



Voormalig zorg-minister Conny Helder bood in dat kader op donderdag 18 april de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) ter publicatie aan. Het doel is om met slimme innovaties benodigde zorg en ondersteuning te kunnen bieden, waarmee mantelzorgers en zorgmedewerkers ontlast worden. De STOZ-regeling is de opvolger van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Hiervan hebben tussen 2019 en 2023 in totaal 300 zorg- en welzijnsorganisaties gebruik gemaakt.

Aanvragen in 2024 en 2025

De eerste aanvraagperiode voor de STOZ loopt sinds 14 mei en eindigt op 20 december 2024. In 2025 wordt de regeling nogmaals opengesteld. De projecten die subsidie krijgen, kunnen daarna volgens VWS nog drie jaar worden voortgezet. Voor 2024 ligt het totale subsidiebedrag op 54 miljoen euro. Op 29 augustus was 98 procent hiervan nog beschikbaar en was 1,054 miljoen euro al toegekend.



Zorg- en welzijnsaanbieders die actief zijn binnen de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg, Jeugdwet of de Wet publieke gezondheid kunnen een aanvraag doen voor subsidiëring. Ook samenwerkingsverbanden, waarin aanbieders van zorg of ondersteuning deelnemen, zoals regionale huisartsenorganisaties, innovatiehubs en regionale werkgeversorganisaties, kunnen betrokken zijn bij een aanvraag.

Kiezen uit opties

Voordat organisaties een aanvraag indienen voor STOZ, moeten ze kiezen uit de voor hen beste optie:

Wil een organisatie een visie of implementatieplan opstellen, dan is de implementatiestart de beste keuze. Het maximale subsidiebedrag is 25.000 euro en bedoeld voor interne of externe loonkosten.

Heeft een organisatie al een geschikt proces op het oog en wil het digitale of hybride processen opschalen en borgen? Dan is de opschalings- of evaluatieroute de beste optie.

De opschalingsroute is voor de implementatie en het opschalen van bewezen digitale of hybride processen. Deze processen moeten op het STOZ-overzicht staan, te vinden op de website van de RVO. De evaluatieroute is, net als de opschalingsroute, voor de implementatie en het opschalen van digitale of hybride processen. Het verschil met de opschalingsroute is dat de processen (nog) niet op het STOZ-overzicht staan.



Het subsidiebedrag voor de opschalings- en evaluatieroute is minimaal 25.000 euro en maximaal 750.000 euro. Maximaal 50 procent van het project is subsidiabel. De kosten die binnen het subsidiebedrag vallen zijn projectmanagement, implementatiekosten, investeringskosten, opleidingsactiviteiten en loonkosten.