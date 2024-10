Succesfactoren effectieve en toekomstbestendige hybride zorg

Het bieden van hybride zorg, een combinatie van behandeling en begeleiding van patiënten in het ziekenhuis en in hun eigen thuisomgeving met behulp van digitale zorgtoepassingen is een van de (deel)oplossingen om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te kunnen houden. Daarnaast dragen hybride zorgoplossingen voor een verlichting van de werkdruk bij zorgprofessionals en efficiëntere zorgprocessen.

Medicinfo heeft vandaag een whitepaper gepubliceerd over hoe hybride zorg kan bijdragen tot het succesvol voeren van een toekomstbestendige praktijk. Het document biedt zorgprofessionals, beleidsmakers en andere betrokkenen cruciale inzichten en praktische handvatten om hybride zorg succesvol te implementeren. Met bijna 25 jaar ervaring deelt Medicinfo lessen uit de praktijk en laat zien hoe hybride zorg een krachtige oplossing kan zijn voor de groeiende uitdagingen in de eerstelijnszorg.

Hybride eerstelijnszorg

Het whitepaper, getiteld ‘Hybride zorg in de regio: Succesfactoren voor een toekomstbestendige praktijk’, benadrukt het belang van hybride zorg als (deel)oplossing voor de toenemende druk op de huisartsenzorg door een groeiende zorgvraag en een nijpend tekort aan zorgverleners. Hybride zorgmodellen kunnen niet alleen bijdragen aan het verlichten van de werkdruk, maar ook de zorg toegankelijk maken voor patiënten, vooral in regio’s waar een huisartsentekort dreigt.

De meerwaarde, en het succes, van hybride zorgoplossingen voor de eerstelijnszorg, is al vaker aangetoond. Zo berichtten wij enkele weken geleden nog over het succes van Dokterswacht Friesland, waar hybride zorgoplossingen ingezet worden om de werkdruk van eerstelijns zorgverleners te verlichten.

Medicinfo whitepaper

Medicinfo kan bogen op bijna 25 jaar ervaring en is een voorloper op het gebied van zorginnovatie. Om innovatieve hybride zorgmodellen te realiseren wordt nauw samengewerkt wordt met zorgprofessionals, huisartsenposten en andere zorginstellingen.

In het whitepaper worden een aantal thema’s nader belicht:

De voordelen van hybride zorg, zoals efficiëntere zorgprocessen en lagere werkdruk.

Succesfactoren voor de implementatie van hybride zorgmodellen.

Praktijkcases uit verschillende regio’s, waaronder de provincie Friesland en de regio Drechtsteden met zijn 7 samenwerkende gemeenten, waarin de meerwaarde van hybride zorgmodellen duidelijk naar voren komt.

Aanbevelingen voor de toekomst van hybride zorg en regionale samenwerking in de huisartsenzorg.

“De zorg is volop in transformatie. Onze ervaring met hybride zorg heeft laten zien dat digitalisering niet alleen een technologische oplossing biedt, maar ook kansen creëert voor een duurzamer zorgstelsel. We hopen dat ons whitepaper zorgprofessionals inspireert om de stap naar hybride zorg te zetten”, aldus Caroline Besuijen, algemeen directeur van Medicinfo. Het whitepaper is gratis te downloaden via de website van Medicinfo.