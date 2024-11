Te vroeg geboren baby’s eerder thuis dankzij digitale tool

Door de inzet van de digitale tool BabyThuis kunnen ouders hun te vroeg geboren kinderen in het OLVG toch eerder naar huis. Baby’s groeien het allerbeste thuis, ook wanneer ze te vroeg zijn geboren. Daarom introduceert de afdeling Neonatologie de app waarmee ouders in de gaten kunnen houden hoe hun baby groeit. De zorgprofessionals kijken dan op aftand mee en hebben regelmatig contact met de ouders.

Wanneer baby’s te vroeg worden geboren moeten ze vaak langer in het ziekenhuis blijven. Voor de ouders betekent dit dat ze nog niet samen met hun baby in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen zijn. Bovendien moeten de ouders vaak naar het ziekenhuis rijden om hun baby te kunnen zien. Daar komt bij dat de baby’s vaak worden overgeplaatst naar een ziekenhuis buiten de stad vanwege het personeelstekort. Dit veroorzaakt veel logistieke stress.

Zorg op afstand

Met BabyThuis kan de ziekenhuiszorg worden verplaatst naar de thuisomgeving. Eenmaal thuis doen de ouders iedere dag de metingen bij hun baby, zoals het meten van de temperatuur, het gewicht en hoeveel het kind drinkt. Die gegevens kunnen zij direct invoeren in de BabyThuis. De verpleegkundig specialisten en artsen van de afdeling Neonatologie kijken vanuit het ziekenhuis mee met de ontwikkeling van de baby. De baby blijft onder supervisie van een arts. Verder is er op vaste momenten telefonisch contact om de ingevoerde metingen en de ontwikkeling van de baby te bespreken.

Deze verplaatste zorg van het OLVG naar de thuisomgeving is in een aantal gevallen mogelijk. In aanmerking komen te vroeg geboren baby’s of baby’s met een laag geboortegewicht. Ook baby’s met geelzucht en die fototherapie nodig hebben, kunnen dit thuis krijgen. Baby’s die met antibiotica worden behandeld, kunnen ook naar huis dankzij BabyThuis. BabyThuis draagt zo bij aan de juiste zorg op de juiste plek. De inzet van deze slimme zorgtoepassing gaat daarbij leiden tot minder overplaatsingen van baby’s naar andere ziekenhuizen.

Innovatieve mat

Vorig jaar kreeg het Universiteitsfonds Eindhoven nog een donatie van meer dan vijf miljoen euro dat wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidssector, onder meer aan zorg voor te vroeg geborenen. Met het geld is een promovendus aangesteld om onder zoek te doen naar een innovatieve mat voor prematuren. Het is een op het eerste oog een eenvoudig klein en dun zwart matje, dat echter propvol met hypermoderne sensortechnologie wordt gestopt. Klinisch fysicus Carola van Pul van Máxima MC legt uit dat voor extreem premature baby's, die slechts 500 gram wegen bij 24 weken en met onderontwikkelde organen, nauwkeurige monitoring cruciaal is.