Toegang tot je medisch dossier met Samsung Health App

Samsung heeft deze week bekendgemaakt dat het bedrijf een samenwerking is aangegaan met EPD-leveranciers en het Connected Health platform van b.well. Die samenwerking moet het straks mogelijk maken om via de Samsung Health App op je smartphone toegang te krijgen tot je medische dossier. Daarnaast heeft Samsung ook enkele nieuwe en verbeterde ‘health functies’ van de Health App gepresenteerd.

Tech- en gadget bedrijven zoals Apple, Google (Fitbit) en ook Samsung begeven zich al enkele jaren op de ‘health en fitness’ markt. Dat doen zij vooral met slimme horloges die voorzien zijn van diverse sensoren voor het registreren van hartslag, zuurstofgehalte, slaapkwaliteit en trainingen (wandelen, zwemmen, fietsen en dergelijke). Steeds vaker melden deze fabrikanten zich echter ook op de gezondheidsmarkt. De nieuwe dienst die Samsung nu heeft gepresenteerd, is daar een voorbeeld van.

Techbedrijven in de gezondheidszorg

De gezondheidsgegevens die de tech-bedrijven met de smartwatches verzamelen worden dus steeds vaker niet alleen meer gebruikt om de dragers van deze gadgets aan te sporen gezonder te leven door tips te geven over gezonde voeding en beweging. Als het aan Samsung ligt – en Apple en Google hebben dezelfde ambitie – dan worden ons smartphones straks ook de schakel tussen onze gezondheid en de zorgsector. Willen we dat wel?

Natuurlijk, het raadplegen van gegevens uit medische dossiers via een smartphone is al lang niet nieuw meer. Bijna alle zorginstellingen in de eerste- en tweedelijn hebben apps en portalen waar patiënten digitaal, ook met hun smartphone, kunnen inloggen om, bijvoorbeeld, labuitslagen, afspraken en andere medische documenten in te zien. Dat zijn allemaal goed beveiligde (vaak met DigID controle) systemen die beheerd worden door de zorginstellingen.

Samsung, en ook Apple en Google, zijn commerciële bedrijven die nu niet bepaald bekend staan om hun altruïstische bedrijfsstrategieën. Data, en vooral ook klantgegevens, zijn voor die bedrijven geld waard. En hoe zeer ze ook roepen dat ze geen data zullen delen (of verkopen), er zullen altijd mensen zijn die twijfelen aan de goede bedoelingen van deze commerciële bedrijven. Ook als daar in principe geen aanleiding voor gegeven wordt.

Medisch dossier op Samsung smartphone

Goed, wat heeft Samsung nu precies gelanceerd. De Samsung Health App bestaat al langere tijd. Zoals gezegd krijgen gebruikers via die app gezondheids- en leefstijl tips. Gekoppeld aan een slim horloge worden ook gegevens over hartslag, slaap, zuurstofgehalte, stress en dergelijke bijgehouden.

Samsung heeft nu de mogelijkheden voor gezondheidsmanagement via de Samsung Health App uitgebreid. Gebruikers kunnen nu, om te beginnen in de VS, via de app toegang krijgen tot hun gezondheidsgegevens, een goed overzicht hebben over hun medicatie en op een handige manier kunnen bijhouden wat ze eten.

De nieuwe functie Health Records maakt het mogelijk om in de Samsung Health App eenvoudig toegang te krijgen tot medische dossiers van gezondheidscentra, ziekenhuizen en grote gezondheidsnetwerken. Daarvoor is Samsung een samenwerking aangegaan met b.well Connected Health, een platform dat zorgt voor de integratie van de grootste systemen voor elektronische medische dossiers (EMR) in de Verenigde Staten, waaronder athenahealth, Cerner Health, Epic Systems en Veradigm.

Health Records helpt gebruikers bij preventieve zorg door zinvolle informatie en meldingen, waaraan aanbevelingen worden gekoppeld voor een volgende stap, zoals een medische test of actie. Doordat gebruikers een holistische kijk krijgen op hun gezondheidsgeschiedenis ─ waaronder vaccinaties en medicatiegebruik, eerdere ziekenhuisbezoeken en zelfs specifieke testresultaten ─ kunnen gebruikers beter communiceren met hun zorgverleners doordat ze hun medische gegevens altijd zelf bij de hand hebben.

Medicatie bijhouden

De optie om gegevens rondom medicatiegebruik bij te houden via dezelfde Health App, is door Samsung vorig jaar al gelanceerd in de VS. Het biedt gebruikers relevante informatie over medicijnen. Denk aan een algemene beschrijving, eventuele bijwerkingen van en interacties tussen medicijnen of reacties op bepaald voedsel. Inmiddels is deze functie in de VS al een van de meest gebruikte onderdelen van de Samsung Health App.

Met de nieuwste update hebben nog meer gebruikers toegang tot het eenvoudig beheer van hun medicatie, waarbij zij nog meer functionaliteiten tot hun beschikking hebben. Met de visuele zoekfunctie kunnen gebruikers eenvoudig medicijnen toevoegen aan hun persoonlijke medicatielijst door simpelweg het medicijnpotje te scannen met de camera van hun telefoon. Via een intuïtief dashboard kunnen ze ook eenvoudig volgen of ze zich goed aan hun medicatie houden, waarbij ze onder andere informatie krijgen over wanneer ze welke dosis moeten innemen en of ze eventueel een dosis gemist hebben.

Weet wat je eet

Tot slot is ook de Food Tracker functie verbeterd. Je kunt daarmee barcodes scannen, waardoor het nog eenvoudiger wordt om informatie over voedingsmiddelen bij te houden, zoals naam, aantal calorieën en voedingswaarde. In samenwerking met fatsecret, een van de grootste gegevensproviders op het gebied van geverifieerde voedsel- en voedingsgegevens, kunnen gebruikers eenvoudig streepjescodes van voedingsmiddelen scannen, waarmee automatisch informatie over de voedingswaarde in de app wordt weergegeven.

De functie zal eerst beschikbaar zijn in de VS en bepaalde Europese landen, waaronder Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Polen, en daarna in de toekomst worden uitgebreid naar andere markten.