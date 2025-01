VR-bril tijdens bevalling, NEN-werkgroepen apothekers, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor het nieuwe online gemeenschappelijk Kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen, een oproep aan apothekers om deel te nemen aan NEN-werkgroepen voor de ontwikkeling van Wegiz standaarden en een VR-bril voor vrouwen die moeten bevallen in het Zaans Medisch Centrum. Verder ook nog aandacht voor twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht van het Trimbos instituut.

Kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen online

Afgelopen week, op 13 januari, is het gemeenschappelijk Kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen, een samenwerking tussen de KNOV en de NVOG, vertegenwoordigd door de NVOG werkgroep Klinische Verloskunde en de Federatie van VSV’s, online gegaan. Dit nieuwe online register vervangt het deelregister Klinisch Verloskundigen van het Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Klinisch verloskundigen met een BIG-registratie kunnen zich hier inschrijven voor het register. Voor meer informatie is op de website van de Federatie van VSV’s een FAQ met alle belangrijke informatie over het Kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen beschikbaar. Op 28 januari, 20u00 wordt tijdens een speciaal webinar het kwaliteitsregister uitgebreid toegelicht en kunnen ook vragen gesteld worden.

Apothekers gezocht voor normontwikkeling Wegiz

De KNMP doet een oproep aan apothekers om zich aan te melden voor deelname aan de NEN-werkgroepen voor de ontwikkeling van standaarden in het kader van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Voor het ontwikkelen van praktische en werkbare standaarden voor veilige en efficiënte gegevensuitwisseling in de zorg, is de kennis en ervaring van apothekers van grote waarde.

Leden met interesse in deelname kunnen contact opnemen met Maarten de Waal, beleidsadviseur KNMP, per e-mail via m.de.waal@knmp.nl.

Ontspannen met VR-bril tijdens bevalling

Vanaf februari gaat de afdeling Verloskunde van het Zaans Medisch Centrum een VR-bril inzetten om vrouwen die moeten bevallen te helpen ontspannen en eventuele angst te verminderen. Vrouwen die moeten bevallen en deze VR-bril opzetten kunnen kiezen voor verschillende programma’s die hen helpt te ontspannen. Denk bijvoorbeeld aan ontspannings- en meditatieoefeningen.

Daarnaast zijn er voor barende vrouwen verschillende oefeningen passend bij de diverse fasen van de baring beschikbaar. Het programma biedt coaching bij het zo goed mogelijk wegzuchten van de weeën door ademhalingsoefeningen.

Twee nieuwe RvT-leden bij Trimbos

Op 1 januari heeft het Trimbos instituut twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht verwelkomd. Thijs van Schaik en Wiesje van der Flier volgen Christel Deckers en Henk Garretsen op die na acht jaar aan het einde van hun zittingstermijn zijn gekomen.

Wiesje van der Flier draagt als wetenschappelijk directeur van Alzheimercentrum Amsterdam zorg voor optimale randvoorwaarden voor onderzoek. Zij geeft leiding aan verschillende (inter)nationale onderzoeksprojecten, vanuit de visie dat de wetenschap van vandaag de basis vormt voor de zorg van morgen. Thijs van Schaik is postdoctoraal onderzoeker bij het Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Hij heeft een sterke affiniteit met onderzoek en innovatie en grote interesse in complexe gezondheidsvraagstukken.

