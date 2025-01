Zorg investeert in AI voor betere patiëntenzorg en lagere werkdruk

In opdracht van Amazon Web Services (AWS) heeft Strand Partners onderzoek gedaan naar de inzet van AI in het Nederlandse bedrijfsleven. In 2024 zette bijna de helft (45%) van die bedrijven AI consistent in, een stijging van 13 procent. Onder zorginstellingen ligt het gebruik van AI-toepassingen met 55 procent nog hoger. De gezondheidszorg is ook koploper wat betreft bekendheid met AI: ruim negen op de tien (91%) van de bedrijven in deze sector geeft aan zeer bekend te zijn met AI, vergeleken met ruim acht op de tien (82%) in alle sectoren.

Waar het bedrijfsleven AI met name inzet voor kostenbesparingen en het vergroten van de efficiëntie, geven zorginstellingen aan dat ze vooral inzetten op AI-tools die de werkdruk van zorgprofessionals verlichten en de zorg voor patiënten verbeteren. Het onderzoek toont aan dat zorginstellingen die investeren in AI, beter in staat zijn om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Zo beschouwen zij kunstmatige intelligentie als een factor om zich te onderscheiden van andere partijen.

AI-oplossingen in de zorg

Bijna driekwart van de zorginstellingen gebruikt AI voor voorspellende analyses en prognoses en meer dan de helft zet de technologie in voor het automatiseren en optimaliseren van processen. Hiermee kan de werkdruk van zorgprofessionals sterk verminderd worden.

Een goed voorbeeld daarvan zijn de AI-oplossingen die binnen de zorg ingezet worden voor het beoordelen van röntgen-, CT- en MRI-scans om de werkdruk van radiologen te verlichten en de kwaliteit van de beeldvormingsdiagnostiek te verbeteren. Eind vorig jaar maakten Philips en AWS bekend dat beide partijen hun eerder dat jaar aangekondigde samenwerking om de groeiende vraag naar veilige, schaalbare digitale pathologieoplossingen in de cloud aan te pakken, verder gaan uitbreiden. Doel is de geïntegreerde diagnostiekportfolio van Philips in de cloud aan te bieden.

Daarnaast zien zorginstellingen ook steeds vaker de voordelen, zowel in tijdswinst (minder administratie) als aandacht voor de patiënt, van AI-oplossingenvoor het automatisch genereren van gespreksverslagen tussen arts en patiënt. Door deze slimme technologie in hun processen te integreren, verbeteren ziekenhuizen en zorginstellingen niet alleen de kwaliteit van de zorg, maar kunnen ze zich ook sneller en effectiever aanpassen aan veranderende behoeften van patiënten.

Betere prestaties, maar ook uitdagingen

In het onderzoek van AWS (pdf) is ook gekeken naar de uitdagingen. Hoewel drie op de vier zorgorganisaties aangeven dat de inzet van AI bijdraagt aan het verbeteren van de prestaties, liggen er ook nog de nodige uitdagingen. Zo zegt meer dan de helft van de zorgorganisaties moeite te hebben met het trainen van personeel in het gebruik van AI-oplossingen. Ook stelt bijna de helft van de organisaties (45%) geconfronteerd te worden met uitdagingen bij de integratie van AI in hun processen en systemen. Ondanks deze drempels verwacht meer dan drie kwart (82%) van de zorgorganisaties dat AI de gezondheidszorg in de komende vijf jaar zal transformeren.

“De zorgsector staat onder een steeds grotere druk, terwijl de complexiteit van de zorg toeneemt. AI biedt zorgverleners niet alleen de mogelijkheid om efficiënter te werken, maar ook om de zorgkwaliteit te verbeteren. Door processen te automatiseren en optimaal gebruik te maken van data, kunnen zorginstellingen zich meer richten op wat echt belangrijk is: het verbeteren van de patiëntenzorg”, zegt Danielle Gorlick, Director Benelux AWS Global Sales.