14.000 MedTech banen verdwenen in anderhalf jaar

De zorg zit al enkele jaren volop in een digitale en technologische transitie, vooral ook gedreven door almaar groeiende personeelstekorten als gevolg van de groeiende zorgvraag en vergrijzing van de bevolking. Gouden tijden voor MedTech bedrijven zou je verwachten. Welnu, onderzoek in de VS heeft uitgewezen dat in die branche de afgelopen 18 maanden meer dan 14.000 banen geschrapt zijn, of in de komende maanden gaan verdwijnen.

MedTech Dive deed onderzoek naar de Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) rapporten die periodiek gepubliceerd worden. Daaruit blijkt dat de ontslagen zich niet specifiek beperken tot een bepaalde sector of alleen de grote MedTech bedrijven. Wel blijkt uit de cijfers dat de medische diagnostiek de sector is waar de meeste banen verdwenen zijn, meer dan 5.000.

Correctie coronapandemie

Volgens de analisten is dat vooral nog een na-effect van de coronapandemie. Toen waren er in de diagnostiek veel extra mensen nodig. Het leeuwendeel van de ontslagen die de afgelopen anderhalf jaar hebben plaatsgevonden, is een correctie de coronaperiode.

Van de bedrijven was Cue Health goed voor meer dan 5.000 ontslagen tijdens de onderzochte periode. In eerste instantie verloren 1.200 mensen daar hun baan, maar in mei van dit jaar kondigde het bedrijf de definitieve sluiting aan. Daarnaast waren er ook ontslagrondes bij de bekende, grote, bedrijven in de medische hulpmiddelen sector, zoals Johnson & Johnson, Medtronic, Abbott en Thermo Fisher Scientific.

Het goede nieuws is wel dat het aantal ontslagen per kwartaal in de VS daalt. De piek lag in het tweede kwartaal van 2023, toen er meer dan 4.000 ontslagen vielen. In de afgelopen drie kwartalen kam dat cijfer niet meer boven de 1.800.

Nieuwe banen

Het onderzoek en de cijfers zeggen niets over het feit of er zicht is op het vervangen van de geschrapte en of de ontslagen personeelsleden ergens anders aan de slag kunnen of al zijn gegaan. Het groeiende aantal MedTech startups van de afgelopen jaren zou daar natuurlijk een factor in kunnen zijn.

In Nederland kennen we bijvoorbeeld HealthTechXL, een programma van Philips, HighTechXL, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), DeepTechXL en Invest-NL met als doel het stimuleren van MedTech startups in Brainport Eindhoven.