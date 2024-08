Aandeel cliëntenraden in ouderenzorg van morgen

Onder het motto ‘Ouderenzorg voor morgen’ heeft de cliëntenraad van Sensire onlangs een themabijeenkomst gehouden over goed zorg voor kwetsbare ouderen in de toekomst. Tijdens de bijeenkomst bespraken de leden hoe zorg voor kwetsbare ouderen beschikbaar en bereikbaar blijft in de toekomst ondanks de toenemende schaarste. Marie-Antoinette Bäckes van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) Waardevolle zorg was aanwezig en lichtte de petitie ‘Kabinet, geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen’ toe.

De petitie moet leiden tot samenwerking aan welzijn en zorg zodat klanten, bewoners, revalidanten en hun naasten daarvan beter worden. Behalve de inzet van gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties worden ook cliëntenraden door LOC opgeroepen om te strijden voor goede ouderenzorg. Sensire-bestuurder Margje Mahler vertelde dat ook Sensire de petitie heeft ondertekend. Sensire vindt autonomie van de zorgverleners en eigen regie van de klanten heel belangrijk. De organisaties Sensire kan volgens Mahler hierbij ondersteunen.

Zelfstandigheid behouden

Tijdens de themabijeenkomst werd in groepen besproken wat de wensen zijn. Ook werd de balans opgemaakt tussen de eigen bijdrage die kan worden gedaan en de benodigde ondersteuning voor toekomstbestendige zorg en welzijn. Een veel gehoord thema was het behouden van de zelfstandigheid, meer contacten in de buurt en succesverhalen delen. Ook de ondersteunende rol van de cliëntenraden kwam aan bod. De opbrengst van de interactieve groepsgesprekken wordt gebruikt om de komende tijd verder over te praten

Ondersteunen en stimuleren

Sensire heeft de petitie onderschreven vanuit hun eigen motto: ‘Leven zoals u wilt’. Mahler zag tijdens de bijeenkomst gedreven cliëntenraadsleden: “Leden die warm worden van het idee dat ieder mens die zorg nodig heeft onderdeel blijft uitmaken van de samenleving.” In de afgelopen jaren hebben zorgorganisaties volgens Mahler veel te veel de verantwoordelijkheid voor zorg en hulp naar zich toe getrokken.

“Hoe kun je als bestuurder, als leidinggevende, als medewerkers, maar ook jezelf als mens dwingen een veel meer ondersteunende rol te pakken? Oog te hebben voor mensen met goede ideeën, die zich willen inzetten voor leefgemeenschappen. Door hen te stimuleren en te steunen”, opperde Mahler.

Anders samenleven

Tijdens de bijeenkomst blijken er volop ideeën te zijn bij de vertegenwoordigers van de lokale raden en centrale cliëntenraad. Met ook het besef dat iets groots tot stand komt door klein te beginnen en dat het belangrijk is om als cliëntenraad motiverend te zijn. Volgens de aanwezigen kunnen initiatieven ertoe leiden dat er minder een beroep hoeft worden gedaan op zorgverleners. De insteek is dan niet een bezuinigingsmaatregel maar het anders vormgeven van samenleven. Een vorm van samenleven die meer aansluit bij hoe mensen met elkaar willen (blijven) leven.

Door de toenemende personeelstekorten in de ouderenzorg moet er steeds vaker een beroep op mantelzorg worden gedaan. Vilans heeft nu een model ontwikkeld dat kan helpen bij het realiseren van de noodzakelijke omslag in de ouderenzorg.