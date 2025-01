CWZ introduceert smartphone app voor patiëntportaal

Vanaf deze week kunnen patiënten van het CWZ het patiëntportaal, MijnCWZ, ook via een app op hun smartphone raadplegen. Met de introductie van de HiX Patiënt app wil het ziekenhuis de toegang tot hun medische gegevens voor patiënten eenvoudiger en breder beschikbaar maken. Tegenwoordig heeft vrijwel iedereen altijd zijn of haar smartphone bij zich.

Voor de populariteit van het patiëntportaal zal de app weinig kunnen betekenen, aangezien momenteel al zo’n negen van elke tien patiënten die in het CWZ behandeld worden, via de persoonlijke beveiligde web-omgeving gebruik maken van MijnCWZ, dat in 2021 nog geheel vernieuwd werd. “Vooral afspraken, uitslagen en medicatie bekijken mensen vaak en veel. Meestal op een mobiele telefoon, blijkt uit onderzoek. Daarom zijn we blij dat patiënten vanaf nu ook gebruik kunnen maken van de beveiligde HiX Patiënt app”, vertelt Isabelle Schotman, applicatiecoördinator medische informatie technologie.

App eerst uitgebreid getest

De komst van de app werd eind vorig jaar al aangekondigd, op het moment dat het ziekenhuis overstapte naar de nieuwste versie van het elektronisch patiëntendossier, HiX 6.3. Voordat de app deze week openbaar uitgerold is voor alle patiënten, is hij achter de schermen uitgebreid getest. Daaraan deden zowel medewerkers van CWZ als patiënten gynaecologie/verloskunde in CWZ mee. De eerste ervaringen zijn erg positief.

“De HiX Patiënt app werkt superfijn. We geven aan de balie kort wat uitleg en een folder aan iedere patiënt die we zien. Het is ook echt heel makkelijk: heb je DigiD? Dan kun je er snel en simpel mee aan de slag. Mensen reageren er heel enthousiast op, wat het voor ons extra leuk maakt. Zo geven ze onder meer bij ons aan dat ze de app heel handig vinden, omdat ze niet telkens opnieuw hoeven in te loggen en actuele gegevens snel bij de hand hebben”, aldus doktersassistente Marjon van Eyk.

De app is, door te zoeken op ‘HiX Patiënt’ zowel te vinden in de Google Play Store, voor iedereen met een Android smartphone, als in de Apple Store, voor wie een iPhone heeft.

MijnCWZ blijft

De komst van de app betekent ook niet dat er iets zal veranderen in de beschikbaarheid van het online patiëntportaal. www.mijncwz.nl blijft ook gewoon bereikbaar. Daar is ook meer informatie te vinden over de app en het patiëntportaal. Waar patiënten wel rekening mee moeten houden, is dat ze op dit moment nog niet gelijktijdig in zowel de app als MijnCWZ ingelogd kunnen zijn. Daarnaast is het ook nog niet mogelijk om in te loggen in het dossier van iemand anders waarvoor u bent gemachtigd. Het CWZ is voornemens dit in de nabije toekomst, samen met ChipSoft, de leverancier van de app en het EPD, aan te passen.

Patiënten die de nieuwe app willen gebruiken maar daar hulp bij nodig hebben, kunnen daarvoor terecht bij hun zorgverlener of de afdeling Zelfzorg Thuis in CWZ. Voor overige vragen of opmerkingen over MijnCWZ is de klantenservice van CWZ bereikbaar op 024 365 730.