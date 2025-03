De zorg staat te springen om databeschikbaarheid

Een snelle en werkende route naar beeldbeschikbaarheid in de zorg kan nú landelijk worden opgeschaald. De zorg staat erom te springen! De adviesgroep van topambtenaren ABDTOPConsult verstrekt een helder advies: regel gegevensuitwisseling centraal via een Rijksdatastaat van de zorg. Kan Nederland hiermee tien jaar achterstand van gegevensuitwisseling in de zorg inhalen? Het verheugende antwoord is: ja, dat kan zeker.

In opdracht van VWS, met steun van Zorgverzekeraars Nederland en in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Radiologie heeft VZVZ recent in een pilot met vijf ziekenhuizen ervaring opgedaan met de Tijdlijn Landelijke Beeldbeschikbaarheid. Stel: een patiënt komt in Friesland op de SEH van een ziekenhuis met acuut ontstane buikpijn. Hij is bekend met een buikaneurysma en woont in Rotterdam. Kunnen we dan direct te weten komen in welke Rotterdamse ziekenhuizen eerdere radiologie beelden zijn gemaakt en ze met één druk op de knop ophalen? Zo kunnen zorgelijke veranderingen in het aneurysma meteen worden vastgesteld of uitgesloten, en accurate behandelbeslissingen worden genomen, doordat er een compleet overzicht is. In de pilot bleken de radiologie beelden uit de andere ziekenhuizen met één druk op de knop direct beschikbaar, waardoor de juiste behandelbeslissing snel kon worden genomen.

Databeschikbaarheid is cruciaal

Het grote belang hiervan is evident. De administratieve medewerkers in het ziekenhuis zijn niet uren aan het bellen om de beelden te pakken te krijgen, of het nu is voor een spoedsituatie, een poliklinische afspraak of ter voorbereiding op een MDO. En als die medewerkers in het weekend niet aan het werk zijn, hoeft de behandelend arts niet de radiodiagnostisch laboranten of verpleegkundigen te vragen om ze te vinden. Minister Agema: hier krijgt u de oplossing voor uw diep gekoesterde wens om de administratieve last voor de zorgprofessionals terug te dringen op een presenteerblaadje aangereikt, met verbetering van de veiligheid en kwaliteit van zorg.

Deze pilot van een tijdlijn van beelden van een patiënt biedt een concreet en hoopvol tegenwicht tegen de partijen die nog steeds roepen ‘Het kan niet’. Het kan wél, de pilot bewijst het. Er is een systeem dat werkt, en dat is zo efficiënt en gebruiksvriendelijk dat artsen, verpleegkundigen en eerste hulp afdelingen er bijzonder blij van worden. Het is nog niet perfect, het voldoet nog niet aan alle eisen die de EHDS over enkele jaren op het gebied van uitwisseling en toegang tot gezondheidsgegevens gaat stellen. Dat weten we, maar het is niet erg. De patiënten zijn er nu. En we hebben voor de overvraagde zorgpraktijk van nu veel meer aan een eenvoudige auto die ons van A naar B brengt dan aan de belofte van een Rolls Royce over vijf of tien jaar. En die patiënten zeker ook. Op weg naar een Rijksdatastaat voor de zorg is met deze landelijke tijdlijn beeldbeschikbaarheid een prachtige voorloper van wat met een landelijk dekkende infrastructuur en coördinatie kan worden bereikt.

Lef tonen!

Dus: toon lef. VWS en andere betrokken partijen blijf niet discussiëren over een rapport dat stelt dat we een achterstand van tien jaar hebben en wat we daaraan kunnen doen. Begin nú om die achterstand versneld in te halen. Pak de regie voor landelijke coördinatie. De uitkomsten van de pilot tonen een initiatief dat concreet de weg wijst naar landelijke beeldbeschikbaarheid. Praktisch toepasbaar en opschaalbaar. En als de spreiding- en concentratiediscussie van het IZA tot uitwerking komt, is deze functionaliteit nog vele malen waardevoller dan het nu al is. Pas het dus toe. De zorg staat erom te springen.