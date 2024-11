Doorbraakproject moet adoptie digitale zorg ggz versnellen

Hybride zorg – een mix van digitale en fysieke zorg – kan bijdragen aan het aanpakken van problemen in de ggz zoals lange wachtlijsten en een gebrek aan personeel. Momenteel dreigt deze zorgkloof zoals in elke zorgsector ook in de ggz de komende jaren sterk te verbreden. De inzet van digitale toepassingen in de zorg is echter nog beperkt, zo stelt brancheorganisatie De Nederlandse ggz. Reden om een ‘Doorbraakproject digitalisering ggz’ op te starten. Op 25 november is er een voorlichtingsbijeenkomst voor geïnteresseerde teamleden van organisaties in de ggz om noodzaak en inhoud van het project toe te lichten.

In 2035 zal de geestelijke gezondheidszorg zo’n 10.000 behandelaren tekort komen als de sector blijft doorgaan met hoe de ggz nu georganiseerd wordt. Deze zorgkloof groeit terwijl de instroom in de ggz naar verwachting niet daalt. Brancheorganisatie De Nederlandse ggz vreest dat de wachtlijsten nog verder zullen groeien, waardoor patiënten nog langer moeten wachten op de zorg die ze nodig hebben.

IZA: opschalen digitale zorg

Inzet van digitale middelen in zorgprocessen kán bijdragen aan het dichten van deze zorgkloof. Reden om in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) uit 2022 afspraken op te nemen over het opschalen van hybride zorg. Voorbeelden zijn videoconsulten, zelfzorgmodules op digitale platforms, digitale vragenlijsten invullen terwijl iemand op een wachtlijst staat of het zelf bijhouden van een digitaal dagboek.



Gerichte inzet van een dergelijke combinatie van digitale en fysieke zorg kan volgens De Nederlandse ggz leiden tot het ontlasten van zorgverleners, waarmee capaciteitswinst geboekt wordt. Deze capaciteit kan ingezet worden voor de zorg van patiënten die nu op de wachtlijst blijven staan of voor doelgroepen met de meest ernstige problematiek.

Grootste uitdagingen

Er bestaat echter ook een kloof tussen theorie en praktijk. De inzet van de digitale toepassingen in de ggz is nog beperkt. Onder ggz-aanbieders leeft het inzicht dat naast technische en organisatorische uitdagingen het veranderen van de werkwijze met en van zorgverleners de grootste uitdaging is van de digitale transformatie. Onder begeleiding van het Trimbos Instituut moeten ggz-teams nu leren hoe zij dit kunnen bereiken.



Hoe dit werkt? Tien teams uit ggz-instellingen gaan in onderling verband aan de slag om hun eigen doelstellingen rond hybride ggz te realiseren. In relatief korte tijd moeten zij zo verbeteringen realiseren door implementatie van beschikbare kennis en goede voorbeelden. Kennis over de veranderstrategie naar hybride werken door ggz-professionals wordt zo verzameld en verspreid, is de achterliggende gedachte. De focus ligt daarbij op de transformaties die op de transformatieagenda ggz van Digizo.nu staan.

Vereisten deelname Doorbraakproject

Als een organisatie met een team wil deelnemen aan het Doorbraakproject, verwachten de initiatiefnemers commitment op de doelen van de organisatie, uiteindelijk neergelegd in een brief van de Raad van Bestuur en actieve deelname van de projectteamleden aan de bijeenkomsten die worden georganiseerd om een succesvolle deelname aan het Doorbraakproject mogelijk te maken. Ook gaan de initiatiefnemers ervan uit dat er een interne projectleider beschikbaar is tijdens de projectperiode. Het doorbraakproject start begin volgend jaar en eindigt einde 2026.



