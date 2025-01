Gratis naar ‘Mag ik je kussen?’ en de ICT&health World Conference

Tijdens de ICT&health World Conference wordt op woensdagavond, 29 januari 2025 om 19.00 uur de bijzondere theatervoorstelling ‘Mag ik je kussen?’ opgevoerd. Deze voorstelling duurt anderhalf uur en is speciaal ontwikkeld voor zorgmedewerkers en beleidsmakers uit Zuid-Limburg. Locatie: het MECC Maastricht.

Een avond vol inspiratie en reflectie

‘Mag ik je kussen?’ is meer dan een voorstelling. Het is een uitnodiging om samen stil te staan bij de uitdagingen en toekomst van de zorg. Zorg voor ouderen en chronisch zieken wordt steeds complexer en intensiever. Waar nu 1,4 miljoen ouderen zorg nodig hebben, groeit dat aantal in de komende decennia naar 2,6 miljoen. Dit brengt niet alleen uitdagingen mee voor cliënten, maar vooral ook voor de professionals die dagelijks het verschil maken.

Met een combinatie van topacteurs, pakkende scènes, muziek, film en een prachtig decor, belicht de voorstelling op een toegankelijke en spraakmakende manier hoe deze veranderingen de zorg raken. Het is een cadeau voor iedereen die zich inzet voor verpleeg- en verzorgingshuizen of thuiszorg: een moment van erkenning, inspiratie en verbinding.

“Welkom allen die werken in zorg voor ouderen en chronisch zieken. Ontzettend fijn dat jullie er zijn. Want we worden steeds ouder. We hebben steeds meer zorg nodig. We hebben jullie steeds meer nodig. Complexer, intensiever. 1,4 miljoen ouderen wordt 2,6 miljoen!"

Na afloop: samen in gesprek

Na de voorstelling is er gelegenheid om in gesprek te gaan met collega’s en beleidsmakers. Wat betekent wat je hebt gezien voor jouw werk? Wat heb jij nodig om met plezier en voldoening in de zorg te blijven werken? Dit interactieve nagesprek biedt een kans om ideeën uit te wisselen, samen oplossingen te verkennen en te ontdekken hoe de zorg toekomstbestendig kan worden georganiseerd.

"Je hoeft het niet alleen te doen, maar het moet wel anders. Hoe gaan we dat samen aanpakken?"

Vrijkaarten beschikbaar: wees er snel bij!

Provincie Limburg en ICT&health nodigen 40 zorgprofessionals en beleidsmakers uit om deze voorstelling gratis bij te wonen. Met een vrijkaart krijg je bovendien dezelfde dag toegang tot de ICT&health World Conference, een toonaangevend evenement waarin innovatie en technologie centraal staan.

Wil jij kans maken op een van de vrijkaarten (maximaal twee per persoon)? Stuur dan uiterlijk vrijdag 24 januari een e-mail naar: kussen@icthealth.nl

Vermeld in je e-mail:

Je naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)

De zorgorganisatie waarvoor je werkt

Of je 1 of 2 kaarten wilt

Ben je al aangemeld voor het congres? Geen probleem! Vermeld je registratienummer in de mail, zodat we jouw deelname kunnen uitbreiden met toegang tot de voorstelling.

Een unieke kans

Met deze voorstelling biedt de ICT&health World Conference een unieke ervaring voor zorgprofessionals: een combinatie van kennisdeling, inspiratie en ontspanning. Of je nu werkt in beleid, verpleging of management, deze avond zal je raken, verbinden en aan het denken zetten.

‘Mag ik je kussen?’ is onderdeel van het programma ‘Over Morgen’, een initiatief van TheaterMakers Radio Kootwijk. Meer informatie over de voorstelling vind je op hun officiële website.

Mis deze kans niet en beleef een avond vol inspiratie, interactie en erkenning.