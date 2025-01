Nieuwe röntgenkamer voor efficiëntere zorg MDL-patiënten

Met de ingebruikname van een nieuwe röntgenkamer kunnen patiënten met klachten aan galwegen en alvleesklier voor onderzoeken en behandelingen terecht op de eigen MaagDarmLever-afdeling van Ziekenhuis Gelderse Vallei terecht. Voorheen vonden de onderzoeken plaats op de afdeling radiologie maar nu kan alles op een plek op de MDL-afdeling gebeuren. Dat maakt de zorg efficiënter en patiëntvriendelijker. De moderne ruimte was een langgekoesterde wens van het MDL-team.

De nieuwe röntgenkamer is ontworpen met een duidelijke focus: efficiëntere zorg met meer comfort en privacy. “Dat scheelt niet alleen logistiek gedoe, maar voorkomt ook dat gesedeerde patiënten onnodig worden verplaatst. Dit maakt ons werk flexibeler en voorkomt dat patiënten soms twee extra nachten in het ziekenhuis doorbrengen”, vertelt MDL-arts, Philip Bos.

Sneller en efficiënter behandelen

De röntgenkamer is uitgerust met een zogenaamde C-boog en dubbele beeldschermen, waardoor specialistische behandelingen zoals ERCP nu sneller en eenvoudiger te plannen zijn. ERCP staat voor Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie. Klachten rond de galwegen en/of de alvleesklier kunnen voor een arts een reden zijn voor het uitvoeren van een ERCP.

In 2021 ontwikkelden onderzoekers van het UMC Utrecht een nieuwe hybride C-boog die ervoor kan zorgen dat patiënten een snellere behandeling met radio-embolisatie kunnen krijgen. Het nieuwe apparaat maakt gelijktijdig gebruik van röntgenstraling en een scan die radioactieve bolletjes laat zien. Met die C-boog wilden de onderzoekers ervoor zorgen dat scannen, testen en de start van de behandeling in één keer kon worden uitgevoerd.

Bredere inzet

Volgens klinisch fysicus Bart Vermolen brengt de verhuizing ook financiële voordelen met zich mee. Volgens hem betekent de nieuwe röntgenkamer een besparing op de vervanging van apparatuur doordat ze efficiënter gebruik maken van wat ze al in het Gelre Ziekenhuis hebben. De nieuwe röntgenkamer biedt meer dan alleen verbetering in het huidige zorgproces. Het team kijkt naar mogelijkheden om de ruimte breder in te zetten voor toekomstige behandelingen.

Focuskliniek MDL

Gelre ziekenhuizen heeft in januari vorig jaar nog een gespecialiseerde focuskliniek voor Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) in Apeldoorn en Zutphen geopend. In de focuskliniek MDL krijgen patiënten een versneld zorgtraject aangeboden, dat vaak binnen twee weken is afgerond. Een focuskliniek is gespecialiseerd in bepaalde medische gebieden. Dergelijke klinieken zijn meestal uitgerust met state-of-the-art behandelapparatuur en hanteren de nieuwste behandelmethoden. Ze opereren efficiënt en dat leidt tot kortere wachttijden en snellere behandelingen.