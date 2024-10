Oncologiezorg thuis van Thebe en ETZ

Samen met oncologieverpleegkundigen van het specialistisch team in de wijk van Thebe is het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) gestart met een proef om ziekenhuiszorg voor oncologiepatiënten bij patiënten thuis te geven. De patiënten die deelnemen aan de proef krijgen de komende periode hun chemo- en andere medicatiekuren thuis toegediend door een oncologieverpleegkundige. Hierdoor hoeven patiënten niet meer voor een dagbehandeling naar het ziekenhuis te komen.

Naast dat het prettig is voor de patiënt om niet onnodig te hoeven reizen, draagt het ook bij aan de toegankelijkheid van de zorg. Het proefproject is onderdeel van een bredere samenwerking tussen Thebe en het ETZ. In die samenwerking trekken partijen uit de zorg samen op om de stijgende zorgvraag te kunnen opvangen.

Samenwerking ketenpartijen

De druk op de zorg neemt toe mede door de vergrijzing en de demografische groei. Het aantal mensen dat bijvoorbeeld jaarlijks de diagnose kanker krijgt, neemt naar verwachting in de komende tien jaar toe tot 150.000 mensen per jaar. Een van de oplossingen om de zorg toegankelijk te houden, is het verplaatsen van behandelingen buiten de muren van het ziekenhuis. Deze beweging past binnen de regionale visie ‘zelf als het kan, thuis als het kan’. Samenwerking tussen ketenpartijen is hierbij noodzakelijk.

De Brabantse (thuis)zorgorganisatie Thebe heeft onlangs nog een nieuw zorgproduct geïntroduceerd: Samen Zorg Thuis (SZT). Doel ervan is om mensen thuis te voorzien van alle zorg die ze nodig hebben zodat verhuizen naar een woonzorglocatie niet nodig is. Zo wordt de zorg niet alleen toekomstbestendiger, maar ook mensgerichter. De meeste mensen blijven het liefst zo lang mogelijk thuis wonen in hun vertrouwde omgeving. En ook voor de toekomstbestendigheid van de zorg is dat goed. Het nieuwe zorgproduct Samen Zorg Thuis sluit hier naadloos op aan.

Mobiel medisch team

Sinds een paar jaar zijn er meer ziekenhuizen die zorg voor oncologiepatiënten thuis aanbieden. Een voorbeeld daarvan is het mobiel medisch team van verpleegkundigen van het Oncologisch Centrum van Rijnstate. Zijn gaan sinds 2021 op pad voor thuistoediening van oncolytica (chemokuren en immunotherapie voor mensen met kanker). Het Rijnstate@home-team wordt ondersteund vanuit het Virtueel Zorgcentrum van het Arnhemse ziekenhuis.

In 2019 zijn vier oncologieverpleegkundigen uit OLVG locatie Oost en West gestart met een proefproject om patiënten thuis te behandelen. Het proefproject was onderdeel van het programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Samen met andere zorgverleners zoekt OLVG continu naar manieren om zorg te verplaatsen naar die plek die prettig is voor patiënten, bijvoorbeeld thuis. Ook wordt op die manier te dure en overbodige zorgverlening voorkomen en eventueel vervangen door eHealth.