Toekomst zorg in Noord-Nederland onder de loep

Hoe ziet de toekomst van de zorg in Noord-Nederland eruit? Die vraag stond in juli centraal op de regionale bijeenkomst voor medisch specialisten. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Medische Specialisten Collectief Treant (MSCT) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS). In het Atlas Theater in Emmen waren zo’n zestig geïnteresseerden aanwezig. Naast Treant waren er artsen van het UMCG, Martini Ziekenhuis, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Isala, MCL, ZGT en Deventer Ziekenhuis.

Ook zorgverzekeraar Zilveren Kruis, GGZ en de seniorenvereniging waren vertegenwoordigd. Behalve vertegenwoordigers uit de ziekenhuiszorg waren er ook tal van collega’s uit de ouderenzorg aanwezig, evenals leden van de cliënten- en ondernemingsraad. De FMS gaat het hele land door om een visie op de zorg samen te stellen. ‘De verschillen per regio zijn groot, daarom is het goed juist ook per regio hierover het gesprek aan te gaan’, vertelt Frank Kroezen, chirurg en voorzitter MSCT.

Visietraject

De bijeenkomst in Emmen maakte onderdeel uit van het Visietraject Medisch Specialist 2035. In dit visietraject werkt de FMS samen met inbreng van zoveel mogelijk (toekomstige) medisch specialisten aan een nieuwe visie op de rol en werkwijze van de medisch specialist over tien jaar.

Tijdens de bijeenkomst werd vanuit verschillende invalshoeken de toekomst van de zorg in het noorden besproken. De aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over thema’s zoals: werkplezier en duurzame inzetbaarheid, preventieve en geïntegreerde zorg, schaarste inclusief gelijke toegang en solidariteit, vergroening van de zorg, nieuwe technologieën, diversiteit en inclusie en kennis en vaardigheden van de toekomst.

Naoberschap en integratie

Een woord dat bleef hangen tijdens de avond was ‘naoberschap’. De aanwezigen erkenden dat het in de toekomst belangrijk is voor de zorg om elkaar te kennen, te helpen en samen te werken. Volgens de deelnemers geldt dat voor de zorgverleners maar ook voor de inwoners van de regio. Door de vergrijzing is er meer zorgverlening nodig maar zijn er minder mensen beschikbaar die in de zorg werken. Naar elkaar omkijken en helpen waar het kan, worden steeds belangrijker.

Volgens de deelnemers is het ook belangrijk dat er meer integratie komt tussen de 1e, 2e en 3e lijnszorg. En door gebruik van ICT en AI moet de administratielast omlaag. Tot slot waren we het er als medisch specialisten helemaal over eens dat er meer moet worden gedaan om een goede gezondheid te bevorderen en aan preventie in plaats van ziekte oplossen. Als voorbeeld werd genoemd: een gezonde warme maaltijd voor alle kinderen op de basisschool.

Meer goede voorbeelden

Tijdens een bijeenkomst van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) van het Netwerk Innovatie in mei van dit jaar stonden vier goede voorbeelden centraal die de werkdruk voor medisch specialisten kunnen verlichten. Daarbij komen de toepassingen ook ten goede aan de patiëntenzorg. In de praktijk blijkt het lastig om lokale initiatieven te implementeren en op te schalen naar landelijk niveau.

Wetenschappelijke onderbouwing blijkt een belangrijke succesfactor om zorgverzekeraars en ziekenhuisbesturen te overtuigen en de implementatie van de grond te krijgen. Halverwege vorig jaar publiceerde de FMS de handreiking ‘Implementatie Passende zorg, bouwstenen voor de praktijk’. Het document laat zien op welke manier passende zorg goed kan worden ingevoerd, toont voorbeelden uit de praktijk en aandachtspunten.