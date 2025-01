Virtueel Gezondheidscentrum voor de juiste zorg op juiste plek

In de regio Salland krijgen patiënten in de toekomst nog gemakkelijker de juiste zorg op de juiste plek dankzij het nieuwe Virtueel Gezondheidscentrum Salland. Dit wordt ontwikkeld binnen Salland United waar ook het Deventer Ziekenhuis onderdeel van is. Het Virtueel Gezondheidscentrum Salland is een regionale samenwerking op digitale zorg. Het doel is om digitale zorg te verlenen zonder dat de patiënt zich hoeft af te vragen welke zorgorganisatie verantwoordelijk is.

"Alle zorgorganisaties in onze regio waren los van elkaar middelen voor digitale zorg aan het inzetten. Denk aan het thuismeten van de bloeddruk of het op afstand ondersteunen van de medicatie-inname door de thuiszorg. Het Virtueel Gezondheidscentrum brengt al deze initiatieven bij elkaar”, vertelt innovatiemanager Wilco Kleine. Het idee is dat ze gezamenlijk effectiever zijn en voorkomen dat patiënten thuis onnodig meerdere digitale oplossingen naast elkaar hoeven te gebruiken. Zo worden de juiste zorg en aandacht door de juiste professional georganiseerd.

Telemonitoring

Zo wordt telemonitoring onder meer toegepast bij de patiënten met hartfalen. Op de meeste plekken in Nederland wordt dit volledig vanuit het ziekenhuis opgepakt, maar in Salland gaat dat anders. In het regionale Virtueel Gezondheidscentrum is een team van eerstelijns monitoringsverpleegkundigen het schakelpunt. Zij houden patiënten in de gaten namens alle zorginstellingen in de regio.

Monitoringsverpleegkundigen geven, waar nodig, uitleg aan de patiënt, houden de signalen in de gaten en zorgen ervoor dat de juiste zorgverleners worden ingeschakeld als dat nodig lijkt. Dit kan de cardioloog zijn voor een patiënt met hartfalen, maar ook een thuiszorgverpleegkundige of een maatschappelijk werker vanuit andere organisaties uit de regio wanneer dat meer gepast is.

Geen onnodige polibezoeken

Zorgverleners in het Deventer Ziekenhuis verwachten dat de nieuwe werkwijze ook het aantal onnodige polibezoeken voorkomt. Vaak staan polibezoeken al gepland en komen ook patienten met wie het al goed gaat toch naar het ziekenhuis. Aan de andere kant zorgt een Virtueel Gezondheidscentrum er ook voor dat er sneller contact met een ziekenhuisspecialist is wanneer er verslechtering wordt gesignaleerd. Zo kunnen ze vroegtijdig bijsturen en (acute) ziekenhuisopnames en grotere problemen voorkomen.

Door samen te werken en de zorg anders te organiseren, kan ook het Deventer Ziekenhuis in de toekomst de topklinische en persoonsgerichte zorg blijven leveren. Naast het uitbreiden van telemonitoring naar andere patiëntgroepen met chronische ziekten, zoals astma, CVRM, diabetes, ziet het Virtueel Gezondheidscentrum nog meer kansen. Denk aan ondersteuning van kwetsbare inwoners, digitale zorg vanuit de ouderen- en thuiszorg en sociale functies vanuit de ‘Voor Elkaar Teams’in de wijk.

Duurzaam inrichten

Na een jaar proefdraaien in de regio Salland zijn de deelnemers blij dat het Virtueel Gezondheidscentrum nu duurzaam verder wordt ingericht en uitgebreid. “Of het nu gaat om de huisarts, het ziekenhuis, de verpleeg-, thuis-, langdurige zorg of het sociale domein. Eén regio, één zorgnetwerk waarin alle partijen gezamenlijk optrekken. Ons Virtueel Gezondheidscentrum Salland is daarin steeds meer een extra aanjager, naast ons Regionaal Transferpunt en het Zorgcoördinatiecentrum Deventer (voor acute zorg), die dat al jaren zijn”, aldus Kleine.

Onlangs zijn de transformatieplannen van het Deventer Ziekenhuis goedgekeurd door zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Salland Zorgverzekeraar. De toekenning betekent 4 miljoen euro transformatiegelden voor het Deventer Ziekenhuis. Met het geld kan het ziekenhuis samen met zorgpartners in de regio nog sneller innoveren en zo bijdragen aan de transformatie van de zorg in Salland en omstreken. Hierbij richten ze zich op Zorg Dichterbij Huis en Digitale Zorg.