Ziekenhuis VieCuri krijgt groen licht voor transformatieplan

Ziekenhuis VieCuri (Venlo) heeft een positieve beoordeling ontvangen van zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en CZ voor de ‘snelle toets’ van het ingediende transformatieplan ‘Zelf tenzij, thuis tenzij & digitaal tenzij’. Het transformatieplan betreft plannen om de zorg voor de inwoners van Noord-Limburg anders in te richten voor de toekomst, in samenwerking met diverse zorgpartners. Met de goedkeuring van de snelle toets is een belangrijke stap gezet.

De komende jaren moet de zorg anders worden georganiseerd om in te spelen op het groeiende personeelstekort en de toenemende zorgvraag. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staan afspraken tussen het ministerie van VWS en verschillende partijen, waaronder zorgorganisaties en zorgverzekeraars, om dit mogelijk te maken. Het geld dat nodig is om deze veranderingen mogelijk te maken, wordt landelijk beschikbaar gesteld en toegekend door de grootste regionale zorgverzekeraars.



VieCuri is al volop bezig met allerlei projecten rond deze thema’s. Volgens bestuursvoorzitter IJsbrand Schouten gaat de toegezegde steun die projecten een extra impuls geven: “In het plan doen we een aanvraag voor 15 projecten waar een investering van 11 miljoen euro voor nodig is. De snelle toets is een soort intentieverklaring. De definitieve toekenning van de gelden volgt na het officiële akkoord op het uitgewerkte transformatieplan.”

Drie veranderbewegingen

Samen met zorgpartners in de regio wil VieCuri investeren in drie veranderbewegingen: digitalisering van de zorg, zorg buiten de muren van het ziekenhuis en meer eigen regie in het zorgproces voor de patiënt.



Marlieke Houben, Programmamanager Zorgtransformatie bij VieCuri, licht toe: “Allereerst willen we de patiënt helpen om zoveel mogelijk regie te pakken op de eigen zorg. Denk bijvoorbeeld aan het plannen van afspraken, preventie en zelfzorg. Ten tweede kijken we naar waar welke zorg we op afstand kunnen leveren. We werken al met diverse apps om te monitoren hoe iemand zich voelt en voeren digitale consulten zodat de patiënt niet naar het ziekenhuis hoeft te komen. Deze zorg op afstand breiden we de komende jaren verder uit. En ten derde kijken we waar de zorg het beste geleverd kan worden. Is dat in het ziekenhuis, bij een zorgpartner of bij de patiënt thuis?”



Harm Odolphij, innovatiemanager bij VGZ, noemt de snelle toets een mooi voorbeeld van hoe zorgaanbieder en zorgverzekeraar elkaar kunnen versterken in de aanpak van regionale zorgvraagstukken. “De kracht van de samenwerking is dat we samen met CZ open het gesprek zijn aangegaan over hoe VieCuri, binnen de mogelijkheden, optimaal kan inzetten op de transformatie. Niet alleen vanuit een ziekenhuisperspectief, maar juist vanuit een breder regionaal perspectief. Samen zoeken we naar mogelijkheden en kansen, dat maakt de samenwerking zo sterk.”

Transformatieplannen



Ook in andere regio’s in Nederland is men aan de slag met de afspraken in het Integraal Zorgakkoord. In juli 2023 was ETZ een van de eerste ziekenhuizen die de snelle toets succesvol had doorlopen. Die positieve beoordeling betekende dat het ETZ financiële middelen kreeg om de plannen voor de Polikliniek van de Toekomst en het project Digitale Zorgpaden verder uit te werken.



En eerder dit jaar dienden Isala, Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) samen een snelle toets in voor een monitoringscentrum voor specialistische zorg in de thuissituatie. Doel van het centrum is om specialistische zorg in de thuissituatie te organiseren voor patiënten in Noordoost-Nederland.