Bravis verbetert urologische zorg dankzij eigen datasets

Een grote organisatie als zoals het Bravis ziekenhuis (Roosendaal, Bergen op Zoom) beschikt over enorme hoeveelheden data, die steeds vaker en handiger wordt benut. Op de polikliniek Urologie wordt die data nu gebruikt om robotprostaatkankeroperaties verder te verbeteren.

Ruim vijf jaar geleden besloten de urologen van Bravis en Amphia de handen ineen te slaan en nauw te gaan samenwerken voor de behandeling van prostaat- en blaaskanker. Daarbij speelt het inzetten van robotchirurgie een belangrijke rol. Het primaire doel van die samenwerking was om de behandeling van die twee vormen van kanker naar een hoger niveau te tillen.



De samenwerking is onderdeel van het EMBRAZE Kankernetwerk. Binnen dit netwerk wordt gewerkt aan een database met gegevens van patiënten die een robotprostaatkankeroperatie hebben ondergaan.



Uroloog Eelco Collette vertelt hierover: “Het gaat dan concreet om data die artsen van Amphia, ETZ, Jeroen Bosch ziekenhuis en Bravis op een uniforme manier hebben verzameld. Denk bijvoorbeeld aan OK-duur, bloedverlies en eventuele complicaties, maar ook aan uitkomsten van patiëntvragenlijsten, zoals bevindingen op het gebied van continentie, erecties of de algemene kwaliteit van leven.” De dataset telt inmiddels ongeveer 1.200 patiënten met telkens zo’n 100 gestandaardiseerde parameters.

Uniforme data

Die uniformiteit is volgens Eelco heel belangrijk bij het verzamelen en interpreteren van de data. Door OK-verslagen op dezelfde manier te maken en gestandaardiseerde vragenlijsten op dezelfde momenten af te nemen, kunnen de resultaten van patiënten later een-op-een worden vergeleken. En dat levert informatie op over welke artsen de beste resultaten boeken of welke technieken aantoonbaar de beste zijn.



Ook kunnen voorspellingen worden gedaan op basis van de data. In het verleden behaalde resultaten geven inzicht in de kans van slagen van een behandeling in een bepaalde situatie. Ook kunnen artsen veel beter inschatten bij hoeveel procent van de patiënten de ziekte terugkomt of juist niet. Hiervoor is al software beschikbaar op basis van Amerikaanse modellen, maar voor het EMBRAZE-gebied is nu een eigen database beschikbaar. Dat is volgens Bravis heel waardevol.

Halfjaarlijkse bijeenkomsten

Elk half jaar komen urologen van de deelnemende ziekenhuizen samen om nieuwe resultaten en ontwikkelingen in de database te bespreken. Tijdens deze zogenoemde refereeravonden worden suggesties gedeeld om behandelingen te verbeteren. Collette: “Dat werkt echt. Uit de cijfers blijkt dat de artsen het de afgelopen vijf jaar beter zijn gaan doen. We kijken naar het verleden om te leren voor de toekomst. Mede dankzij statistische analyse blijven we ons werk vergelijken en onze zorg verbeteren.”



De ziekenhuizen maken bovendien gebruik van internationaal gevalideerde vragenlijsten. Zo wordt het in de toekomst ook mogelijk om de EMBRAZE-data met andere ziekenhuizen in binnen- en buitenland te vergelijken.

Health Data Space Amsterdam

Een ander initiatief om medische data te (her)gebruiken en zo de zorg te verbeteren, is Health Data Space Amsterdam (HDSA). Dit betreft een samenwerking tussen de Amsterdamse ziekenhuizen Amsterdam UMC, OLVG en het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) waarin ze elkaars medische data gepseudonimiseerd hergebruiken.



Het doel van de HDSA is tweeledig: gezondheidsverschillen in de regio te verkleinen en de gezondheidszorg toegankelijk houden. De komende tijd wordt het platform doorontwikkeld op basis van zeven praktijksituaties.