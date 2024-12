Informeel zorgplatform moet mantelzorgers ontlasten

Binnen de Nederlandse zorgsector speelt mantelzorg een cruciale rol. Met ingang van 1 januari lanceert zorgverzekeraar Coöperatie Menzis een nieuw platform voor mantelzorgers. De verzekeraar werkt hiervoor samen met Hello 24/7. Op het platform kunnen mantelzorgers zorgtaken eenvoudig organiseren en delen binnen hun netwerk. Hiermee willen de initiatiefnemers een belangrijke stap zetten voor het ontlasten van de informele zorg.

Mantelzorgers zijn in de huidige participatiemaatschappij een belangrijke pijler binnen de zorg geworden. Die is de afgelopen jaren door de personeelstekorten en een vergrijzende bevolking zowaar nog belangrijker geworden. Met het nieuwe platform voor mantelzorgers van Menzis en Hello 24/7 willen beide partijen de informele zorg versterken en de druk op formele zorg verminderen.

Platform ondersteunt mantelzorgers

Het platform voor mantelzorgers is toegankelijk via de Hello 24/7 app. Daarmee krijgen mantelzorgers toegang tot alle bestaande Menzis-diensten zoals de Mantelzorgmakelaar, cursussen en vervangende mantelzorgondersteuning. Dit stelt hen in staat om de zorgtaken op een eenvoudige manier te coördineren met familie, vrienden en vrijwilligers. De app is beschikbaar voor verzekerden met een aanvullende verzekering waarin mantelzorgondersteuning is opgenomen.

"Mantelzorgers spelen een onmisbare rol in onze samenleving. Door onze diensten samen te brengen in één platform, maken we mantelzorg eenvoudiger en toegankelijker. Dit sluit perfect aan bij onze missie om zorg betaalbaar en bereikbaar te houden voor iedereen", zegt Jordi Hartemink, Senior Product- en Propositiemanager bij Menzis.

Aandacht voor mantelzorg

Er wordt in Nederland gelukkig al veel meer aandacht besteed aan de waarde die mantelzorgers voor de zorg bieden. Zo werd eerder dit jaar een digitaal platform gelanceerd dat mantelzorgers ondersteunt die palliatieve zorg verlenen. Denk bijvoorbeeld aan de dagelijkse verzorging, symptoombestrijding en samenwerking tussen zorgverleners.

Een ander goed voorbeeld is de Mantelzorg Academie die begin dit jaar gestart werd vanuit het Erasmus MC. Twee verpleegkundigen Janneke van der Schoor en Wiki Weenk, verpleegkundigen van de kliniek gastro-enterologische chirurgie en oncologie, leiden daar mantelzorgers op in laag-complexe, verpleegkundige handelingen. “Bij de Mantelzorg Academie krijgen mantelzorgers uitleg over de zorg en kunnen ze in een aparte ruimte ongestoord oefenen met verpleegkundige handelingen”, aldus de initiatiefnemers.

Al veel eerder, in december 2021, besteedden wij in ICT&health al uitgebreid aandacht aan het belang om mantelzorgers, waarvan steeds meer gevraagd wordt, te ontlasten door de digitale transformatie van de zorg te versnellen. Het voorkomen van fysieke mantelzorg is cruciaal om mantelzorgers in de benen te houden. Op dat gebied zijn vooral digitale oplossingen waarmee chronische patiënten ondersteund worden van grote waarde. Telemonitoring is bewezen effectief en voorkomt fysiek bezoek aan zorginstellingen. Dat is in de eerste plaats fijn voor de patiënt, maar minstens even belangrijk voor mantelzorgers.

Samenwerking Hello 24/7

Voor Hello 24/7 betekent de samenwerking met Menzis een volgende stap op weg naar hun missie: Het ondersteunen van informele zorg in Nederland. Via het platform en de app kunnen mantelzorgers, familie en vrijwilligers taken delegeren, communicatie stroomlijnen en hun zorgnetwerk effectief beheren.

"Onze missie is om mantelzorgers, familie en vrijwilligers te helpen de zorg samen te organiseren. Dankzij Menzis kunnen we deze ondersteuning toegankelijk maken voor een breder publiek", aldus Arthur Clement, oprichter van Hello 24/7.