Innovatieve eHealth toepassingen uit Twente

In het expertisecentrum voor Monitoring & Coaching op Afstand (eCMC) wordt gewerkt aan creatieve technologie voor eHealth toepassingen die ertoe bijdragen dat de zorg minder belast wordt. Hiervoor wordt onder andere gestreefd naar het realiseren van een verschuiving van reactieve naar proactieve gezondheidszorg.

Daarvoor zijn eHealth toepassingen nodig die patiënten meer controle geven over hun eigen gezondheid en ook ertoe bijdragen dat de werkdruk en last op de schouders van zorgverleners verminderd worden.

eHealth toepassingen

Denk aan eHealth toepassingen voor het op afstand monitoren van COPD, die vaak meerdere chronische aandoeningen hebben, waarmee een longaanval of andere symptomen vroegtijdig, of zelfs al voordat die zich voordoet, kan detecteren zodat ingegrepen kan worden voordat de patiënt in een ziekenhuis opgenomen moet worden.

Professor dr. Ir. Monique Tabak doet onderzoek naar gepersonaliseerde eHealth voor complexe chronische aandoeningen en leidt het Europese RE-SAMPLE (COPD en comorbiditeiten). "Patiënten nemen een meer proactieve rol op zich bij het beheren van hun gezondheid. Hybride zorgprogramma's combineren persoonlijke consulten met bijvoorbeeld virtuele coaching, waardoor ze zich aan gezondere routines kunnen houden en hun medicatie kunnen beheren", aldus Tabak.

Preventieve zorg

Het eCMC focust zich op telegeneeskunde en technologie waarmee zorgprofessionals en patiënten met elkaar samenwerken. Voor de behandeling van COPD biedt het continu monitoren van de hartslag en omgevingsfacturen zoals de luchtkwaliteit waardevolle inzichten voor zorgprofessionals. Zij hebben via webportalen toegang tot real-time gegevens, ziektevoorspellingen en behandelingssuggesties op basis van AI-modellen. Tegelijkertijd worden de patiënten ondersteund met apps op hun smartphone of tablet.

De digitaliseringsslag in de zorg maakt dat de rol van de zorgprofessional verandert. Door bepaalde taken, zoals het analyseren van patiëntgegevens bij andere zorgprofessionals te leggen, kunnen artsen tijd vrijmaken voor de complexe gevallen. De beslissing over wie de verantwoordelijkheid neemt voor elke fase van de patiëntenzorg – een ziekenhuisarts, huisarts of specialist – wordt steeds belangrijker.

Het op afstand monitoren van COPD-patiënten heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Zo startte het LUMC een jaar geleden met een onderzoek naar het inzetten van eHealth toepassingen met als doel longaanvallen bij COPD vroeger te herkennen zodat deze voorkomen kunnen worden.

Digitale astmazorg verlicht werkdruk

Een ander goed voorbeeld hoe eHealth oplossingen van het eCMC de werkdruk op de zorg kan verlichten is een systeem voor de astmazorg voor kinderen dat prof. dr. ir. Tabak samen met het Medisch Spectrum Twente (MST) ontwikkeld heeft. Kinderen met astma komen doorgaans twee keer per jaar voor controle naar het ziekenhuis. Dat maakt het bijhouden, en adequaat reageren, op aanvallen die tussentijds plaatsvinden moeilijk. De in Twente ontwikkelde eHealth toepassing voorziet in draagbare sensoren waarmee de fysieke activiteit en hartslag van een kind gemonitord wordt.

Deze continue gegevensstroom biedt zorgverleners realtime inzichten en een nauwkeuriger beeld van de gezondheid van elk kind. "In bijna 90% van de gevallen stelt het systeem ons in staat om vroege tekenen van verergering van astma te herkennen. De zorgverlener kan het kind dan bellen voor een bezoek wanneer dat nodig is, waardoor onnodige controles worden verminderd. Dit heeft geresulteerd in een vermindering van 80% van de werkdruk in de gezondheidszorg. Het zelfmanagement van kinderen en hun gezinnen is in zes maanden tijd met 25% verbeterd", zegt Monique.

Een ander mooi voorbeeld hiervan is de Luchtbrug-app, een initiatief van longartsen van het Radboudumc. In de app kunnen kinderen met astma, en hun ouders, bijhouden hoe het men hen gaat. Zorgverleners in het ziekenhuis hebben toegang tot de gegevens van de app en kunnen zo, indien nodig, sneller ingrijpen. Daarnaast zorgt de monitoring via de app ervoor dat het aantal poliklinische bezoeken omlaag kan.

Breed netwerk eCMC

Het eCMC in Twente haalt haar kracht vooral uit het robuuste netwerk van academici, clinici, psychologen, computerwetenschappers en biomedische ingenieurs. De samenwerking binnen het netwerk leidt tot de ontwikkeling van technologieën, gebaseerd op een specifieke zorgbehoefte. De betrokkenheid van patiënten en zorgprofessionals draagt er bovendien toe bij dat de oplossingen die ontwikkeld worden, praktisch en gebruikersgericht zijn.

"We stimuleren partnerschappen via consortia, seminars en workshops. Ondertussen werken studenten van de Universiteit Twente aan eHealth-technologieën voor praktijkcases van medische professionals. Artsen in opleiding en zorgprofessionals nemen deel aan het onderwijsproces en leren samen met studenten deze technologieën in de praktijk te integreren", zegt Marloes Makkink, projectcoördinator bij eCMC.

De sterke samenwerking tussen ziekenhuizen, zorgorganisaties en kennis- en onderzoeksinstituten, maken de regio Twente-Salland bij uitstek geschikt om voorop te lopen als het gaat om eHealth-innovaties, zo benadrukken Monique en Marloes. Onderzoekers, zorgprofessionals en eHealth-bedrijven die eHealth willen bevorderen of hun onderzoek of digitale innovaties willen inbrengen, worden dan ook van harte uitgenodigd zich bij het eCMC-netwerk aan te sluiten.