Longkanker keuzehulp nu ook beschikbaar in CWZ

De Longkanker keuzehulp, die is ontwikkeld door Santeon, ZorgKeuzeLab, Universiteit Utrecht, Amsterdam UMC en Longkanker Nederland, is nu ook geïmplementeerd bij het Nijmeegse Santeon-ziekenhuis CWZ. De keuzehulp biedt ondersteuning aan patiënten en zorgverleners bij het kiezen van de best passende behandeling.

De implementatie bij CWZ maakt deel uit van een grootschalige implementatieproject ‘Nationale uitrol samen beslissen met de Longkanker keuzehulp’, dat wordt gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding. De nieuw ontwikkelde Longkanker keuzehulp voor alle stadia van longkanker is gebaseerd op twee bestaande hulpkaarten. Eerder dit jaar werd de keuzehulp al geïmplementeerd in onder andere het Martini Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis. In totaal gaan twintig ziekenhuizen met de keuzehulp werken.



Doel van de keuzehulp is om patiënten ervan bewust te maken dat er verschillende behandelopties zijn en wat de voor- en nadelen van elke optie zijn. De tool vormt ook een leidraad voor het gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener. Zo kunnen zij samen een beslissing nemen over de best passende behandeling, bijvoorbeeld afhankelijk van de voorkeur van de patiënt voor langer leven of kwaliteit van leven.

‘Patiënt like me’-module

Om patiënten nog meer inzicht te geven in de verschillende behandelingen die mogelijk zijn, bevat de keuzehulp ook een ‘patient like me’-omgeving. In deze omgeving zien patiënten welke behandelkeuzes andere patiënten met longkanker in hetzelfde stadium hebben genomen en hoe die behandeling is verlopen. Zo krijgen patiënten een beter beeld van elke behandeling.



Patiënten reageren erg positief op de nieuwe tool: 93% van de gebruikers geeft aan zeer tevreden te zijn over de keuzehulp. Ook CWZ-longarts Laura Vermeer is blij met de Longkanker keuzehulp: “De keuzehulp geeft mij meer inzicht in de wensen van de patiënt. Zo kunnen we samen een betere beslissing nemen over een passende behandeling.”

Keuzehulpen

De Longkanker keuzehulp staat niet op zichzelf. Er bestaan al keuzehulpen voor tal van aandoeningen en er komen er steeds meer bij. Begin dit jaar werd bijvoorbeeld de online tool ‘Thuismeten bij hartfalen’ geïntroduceerd. De tool wordt drie jaar gratis ter beschikking gesteld aan patiënten en zorgverleners om hen te informeren over de voor- en nadelen van thuismonitoring bij hartfalen.



Een ander voorbeeld is de keuzehulp voor heup- en knieartrose, waarmee vorig jaar een pilot is gedaan op de orthopedieafdeling van het Isala. De tool bleek opvallend succesvol en er waren positieve reacties van zowel patiënten als medisch specialisten. In de praktijk bleek de keuzehulp de gedeelde besluitvorming te bevorderen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.