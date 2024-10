Meepraten over de EHDS-implementatie met VWS

In het eerste kwartaal van 2025 wordt naar verwachting de European Health Data Space Verordening (EHDS) bekrachtigd. Dit betekent dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de zorgpartijen zich nu al moeten gaan voorbereiden op de implementatie ervan. Daarom wil VWS praten met die partijen over de implementatie van deze verordening. Ze doen dat door aanwezig te zijn bij bestaande bijeenkomsten of speciale kennissessies bij koepel- of zorgorganisaties.

Met de aanwezigheid van VWS op bijeenkomsten wil het ministerie de koepel- en zorgorganisaties graag informeren over de aanstaande regelgeving. Ook wordt er geluisterd naar de uitdagingen en oplossingen die zorgpartijen voorzien. Verder worden er vragen beantwoord.

EHDS

De kern van EHDS is het realiseren van betere zorg door betere databeschikbaarheid. Deze verordening versterkt daarmee het nationaal beleid zoals geschetst in de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel. De EHDS beoogt de patiëntenzorg te verbeteren en wil wetenschappelijk onderzoek, zorginnovatie en beleidsontwikkeling in Europa bevorderen. Het geeft burgers meer eigen regie over gezondheidsgegevens die over hen zijn opgeslagen en zorgverleners meer tijd voor patiëntenzorg.

De EHDS bestaat grofweg uit drie onderdelen:

Hoofdstuk 2: Het gebruik van elektronische gezondheidsgegevens in de gezondheidszorg (primair datagebruik);

Hoofdstuk 3: Het reguleren van de markt van EPD-systemen;

Hoofdstuk 4: Het gebruik van elektronische gezondheidsgegevens voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek, zorginnovatie en beleidsontwikkeling (secundair datagebruik).

ICT&health World Conference

Voor belangstellende organisaties is VWS beschikbaar om aanwezig te zijn bij interne kennissessies of congressen. Zij kunnen dan een mail sturen naar di-ehds@minvws.nl voor de mogelijkheden. Inmiddels is al bekend dat VWS de komende drie maanden ook aanwezig is op:

RSO Dagen Beekbergen, 6 november

ICT&health World Conference EHDS Meetup (onder voorbehoud), 28 t/m 30 januari 2025

In april 2024 keurde het Europees Parlement de tekst van de voorlopige overeenkomst over de European Health Data Space (EHDS) goed. De verordening zal 20 dagen na de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking treden. Dat wordt waarschijnlijk eind 2024 of begin 2025. Volledige technische en infrastructurele gereedheid wordt binnen vier jaar verwacht.

De volledige implementatie van de EHDS wordt rond 2029 verwacht. Gedurende deze periode gaat de Europese Commissie samenwerken met lidstaten en belanghebbenden via gezamenlijke pilotprojecten en acties om de nodige infrastructuur en technische details op te bouwen.