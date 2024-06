Omring Hoorn opent Gezondheidsplein

Op 4 juli wordt het nieuwe Gezondheidsplein van Omring Hoorn feestelijk geopend. Van 11:00-15:00 uur kunnen geïnteresseerden langskomen om kennis te maken met alles wat het Gezondheidsplein te bieden heeft. Naast gezondheidschecks die mensen kunnen doen, vindt in de middag en avond een masterclass voor zorgprofessionals plaats.

Gezond, vitaal en beter ouder worden: wie wil dat nou niet? Iedereen wil zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dan is het goed om je gezondheid regelmatig te controleren. Dat kan op het Gezondheidsplein van Omring in Hoorn. Op 4 juli kunnen mensen bijvoorbeeld hun bloeddruk en saturatie laten meten om te zien hoe fit ze nog zijn. Verder kunnen ze terecht bij een diëtist voor een eiwitinnametest, bij een logopedist voor een sliktest en bij een ergotherapeut voor verschillende testjes en advies over hulpmiddelen.

Innovatieve smartfloor

De fysiotherapeuten zijn op 4 juli aanwezig om mensen te begeleiden bij het gebruik van een smartfloor. Dit is een innovatief loopparcours dat is voorzien van sensors die aangeven of mensen een verhoogd risico lopen om te vallen. Daarnaast bieden ze balanstest en fitheidstests aan. Tot slot kunnen de aanwezigen ook deelnemen aan cognitieve fitness om te kijken hoe goed ze in staat zijn verschillende bewegingen te combineren en af te wisselen.

Naast het doen van al deze tests is er volop gelegenheid om in gesprek te gaan met de medewerkers van Omring. Zij geven informatie over wat ze doen en leggen uit waarvoor mensen een beroep op hen kunnen doen. Tegelijkertijd hoopt Omring nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

Masterclass

In de middag en avond is er een masterclass van prof. Dr. David van Bodegom (Hoogleraar Vitaliteit in een verouderende populatie), Kyra Keim en Koen de Bruijn (beide specialist ouderengeneeskunde en kaderarts 1e lijn binnen Omring). Tijdens deze masterclass wordt onder andere ingegaan op het verouderingsproces, vitaliteit, het ontstaan van zorgvragen en het multidisciplinair behandelen van thuiswonende ouderen. De masterclass is alleen voor zorgprofessionals en vooraf inschrijven is verplicht.

Aanbod Gezondheidsplein

Naast de gezondheidscheck biedt het Gezondheidsplein tal van andere diensten. Mensen kunnen er bijvoorbeeld terecht voor advies van de zorgconsulent of het consultatieteam of thuisbegeleiding. Ook biedt het gezondheidsplein begeleiding en ondersteuning bij dementie en worden het hele jaar door bijeenkomsten en cursussen georganiseerd.

Met alle gezondheidschecks die worden aangeboden, zet het Gezondheidsplein sterk in op preventie. Belangenvereniging NVZ benadrukte onlangs nog dat preventie, naast digitalisering en gegevensuitwisseling, steeds belangrijker wordt om ook in de toekomst toegankelijke en kwalitatief goede zorg te kunnen blijven aanbieden. Eerder dit jaar werd bekend dat het Europese programma Transforming Health and Care Systems (THCS) subsidie beschikbaar stelt om de inzet van digitale technologie in de preventiezorg mogelijk te maken. Dit onder met motto: voorkomen is beter dan genezen.