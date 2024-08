Ouderenzorg snuffelbaan bij Carintreggeland succesvol

Sinds drie jaar laat de Twentse ouderen- en thuiszorgorganisatie Carintreggeland zij-instromers proeven van de zorg via een betaalde stage, officieel oriëntatiebaan genoemd. Deze aanpak blijkt een succesvolle manier om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Bovendien krijgt de organisatie op deze manier de bezetting in de zomer makkelijker rond.

Met een oriëntatiebaan kunnen zij-instromers drie maanden 'snuffelen' aan de zorg en ervaren hoe het werken in de zorg in de praktijk is. Ze werken minimaal 12 en maximaal 20 uur in de week, zodat ze hun oude baan vaak niet meteen hoeven op te zeggen. Mocht het werken in de zorg dus niet bevallen, dan is er nog geen man overboord.

Toegankelijke ouderenzorg

Op die manier maakt de organisatie de zorg toegankelijker voor zij-instromers, zoals Raad voor Volksgezondheid & Samenleving begin maart 2024 adviseerde in een brief aan de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De oriëntatiebaan biedt niet alleen de aspirant werknemer, maar ook Carintreggeland de kans om te kijken of het klikt. Wanneer beide partijen enthousiast zijn, mag de nieuwe medewerker op kosten van Carintreggeland een opleiding volgen. De organisatie merkt dat van alle snuffelaars een aanzienlijk aantal uiteindelijk daadwerkelijk in dienst komt.

Recruiter Christy Prins van Carintreggeland is enthousiast: “Het grote voordeel van een oriëntatiebaan is dat je vrijblijvend kunt kijken of de zorg bij je past. We hebben kapsters, bloemisten en horecapersoneel, maar ook mensen uit andere beroepen. Het idee om te switchen naar de zorg komt soms na het overlijden van een naaste of nadat iemand mantelzorger is geweest.”

Slimmer werken

Carintreggeland introduceerde de oriëntatiebaan ruim drie jaar geleden. Volgens de organisatie is het een manier om slimmer te werken. “Je weet dat de arbeidsmarkt krapper wordt en dan moet je creatief zijn”, zegt Inge Zwijnenberg, lid van de raad van bestuur. “Naast de betaalde stages zetten we in op meer technologie en een lager ziekteverzuim. Daarnaast betrekken we familie en mantelzorgers vaker bij de zorg van hun naasten. Dit alles helpt ons enorm.”

De eerste jaren waren er twee wervingsperiodes per jaar voor de BBL-opleiding die opleidt tot helpende of verzorgende individuele gezondheidszorg (IG). Inmiddels wordt er het hele jaar door geworven. Sinds eind 2023 wordt tevens gezamenlijk geworven met andere Twentse werkgevers in de zorg via ZorgStart, een landelijk initiatief dat regionaal door diverse partijen is opgepakt. Twentse Board, het regionale overlegplatform van bedrijfsleven, onderwijs en overheid, heeft een subsidie van 1 miljoen euro ter beschikking gesteld voor een periode van 3 jaar.

Alle leeftijden

Zij-instromers zijn er in alle leeftijden, variërend van begin 20 tot halverwege de 60. Carintreggeland werft dan ook breder dan alleen onder jonge werknemers die net van school komen. Prins: “Veel 17-jarigen die voor de zorg kiezen, haken uiteindelijk toch af. Het werk voldoet niet aan hun verwachtingen. Zij-instromers kiezen bewuster voor een ander beroep.”

De 50-jarige Elmaine Visser uit Bentelo werkte als manusje van alles bij een wasserij in Vorden. “Wassen, strijken, mangelen en was wegbrengen, ik deed het allemaal. Toen het bedrijf ophield te bestaan, zeiden mensen uit mijn directe omgeving dat de zorg bij mij zou passen. Ze vinden me een zorgzaam persoon en prettig in de omgang.” Daarom koos Visser voor een oriëntatiebaan bij Carintreggeland. Ze deed zowel ervaring op in een verpleeghuis als in de thuiszorg. En met succes. In september gaat ze na dertig jaar te hebben gewerkt weer terug naar school.

Voldoende personeel in de zomer

In het geval van Visser beviel de oriëntatiebaan voor beide partijen zo goed, dat ze er alvast een vakantiebaan aan overhoudt. Samen met collega’s vult ze als helpende in opleiding gaten in het rooster van in verpleeghuis De Stoevelaar in Goor op, waardoor vaste krachten op vakantie kunnen.

Ook dat is een vorm van slimmer werken, benoemt Zwijnenberg: “We krijgen de bezetting in de zomer rond omdat we daar in de winter al mee bezig zijn. Dan binden we stagiaires aan ons voor de vakantieperiode.”