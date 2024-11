Slaaprobotkussen, verduurzaming Ikazia en nieuwe SG voor VWS

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een nieuw slaaprobotkussen bij het Maasziekenhuis, de update van de KNMP Kennisbank en een nieuwe stap op weg naar verduurzaming bij het Ikazia Ziekenhuis. Verder ook nog aandacht voor de benoeming van de nieuwe secretaris-generaal van VWS.

Slaaprobotkussen

De afdeling geriatrie van het Maasziekenhuis beschikt sinds kort, dankzij een donatie van de Vrienden van het Maasziekenhuis, over een slaaprobotkussen. De afdeling had al een robothond en -poes, maar voor patiënten die niet van dieren houden is nu dus ook een alternatief beschikbaar. Het is bewezen dat knuffelrobots therapeutische werking hebben en ontspanning bevorderen.

Patiënten zijn nieuwsgierig om de slaaprobot te proberen en reageren enthousiast. Je kunt de slaaprobot vasthouden terwijl je in een stoel zit, wat helpt om te ontspannen bij spanning. In bed ondersteunt hij je bij het in slaap vallen door je ademhaling te synchroniseren en te vertragen. Het creëert momenten van diepe rust. We zijn erg blij met dit apparaat; het is een waardevolle aanvulling op de robotpoes en robothond”, vertelt klinisch geriater Monique Sleegers.

Update KNMP Kennisbank

Volgende week, op 5 november, krijgt de KNMP Kennisbank een grote update. Uiterlijk zal de nieuwe vormgeving, met een nieuw kleurenpalet, het meest in het oog springen. Onder de motorkap zorgt een technische update ervoor dat de stabiliteit verbeterd wordt. Deze nieuwe release is een opmaat naar een doorontwikkeling van de huidige KNMP Kennisbank en uiteindelijk een complete vernieuwing van het platform voor apothekers.

Het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar het gebruik van de KNMP Kennisbank. Zo is een duidelijk beeld gevormd van wat de verschillende wensen en behoeften zijn van apothekers. Deze input neemt de KNMP mee in de opzet van een geheel nieuwe Kennisbank. Het verbeteren van de vindbaarheid van de informatie is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Verduurzaming Ikazia

Medio oktober is het Ikazia Ziekenhuis gestart met de realisatie van een volgende grote stap in de richting van verduurzaming. Mede dankzij een aanzienlijke subsidie vanuit het programma Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed, zijn de werkzaamheden gestart voor de realisatie van een eigen innovatieve ondergrondse energieopslag centrale met een WKO-systeem (Warmte-Koude Opslag). Dit systeem maakt gebruik van ondergrondse warmte- en koude bronnen, wat een grote energiebesparing oplevert en de CO₂-uitstoot flink vermindert.

“Deze nieuwe installatie levert met twee ondergrondse energiebronnen, die 250 meter onder de grond worden geplaatst, het hele jaar door warmte en kou aan het ziekenhuis. Dit slimme systeem zorgt ervoor dat energie efficiënter wordt gebruikt, wat leidt tot lagere kosten voor stadsverwarming en een betere bescherming van het milieu: bij koudeopslag wordt winterkou gebruikt voor koeling in de zomer, warmte uit de zomer wordt opgeslagen voor het verwarmen in de winter. Dit grote project is voor Ikazia een mooie mijlpaal in onze verduurzamingsmissie, want op termijn kan zelfs volledig afgestapt worden van stadsverwarming”, vertelt Matthijs de Vroed, aanjager duurzaamheid van Ikazia.

Benoeming SG VWS

Met ingang van 1 december wordt Mr. drs. A.J.I. (Anita) van den Ende secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ministerraad heeft daartoe besloten in overeenstemming met het voorstel van minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

“In eerdere functies bij de Rijksoverheid werkte ik regelmatig nauw samen met het ministerie van VWS. De maatschappelijke relevantie van het terrein sprak mij daarbij altijd enorm aan. Gedurende mijn loopbaan heb ik de nodige kennis en ervaring opgedaan met de uitdagingen, waar het ministerie voor staat. De relevantie van het werkterrein en het belang van een open en prettige werkomgeving, waren voor mij de drijvende kracht om nu als SG bij het ministerie aan de slag te willen gaan. Ik kijk ernaar uit om komende jaren samen met collega’s en belanghebbenden een bijdrage te leveren aan de opgaven waar VWS voor staat”, aldus Anita van den Ende.

