Toekomstvisie voor antwoorden op eerstelijns uitdagingen

Het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en eerstelijnsorganisatie InEen vragen input van huisartsen bij de totstandkoming van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2035. Om goed met uitdagingen en hectiek om te kunnen gaan, vinden de organisaties het belangrijk om te bedenken waar ze me de huisartsenzorg naar toe willen. Centraal staan de vragen welke toekomst ze voor zich zien en hoe naar dat doel kan worden toegewerkt.

De toekomstvisie geeft LHV, NHG en InEen een gezamenlijke basis voor toekomstig beleid en onze belangenbehartiging bij de politiek, verzekeraars en andere stakeholders. In een rapport van het NHG 'Naar Toekomstbestendige Organisatie Huisartsenzorg' dat in maart dit jaar verscheen, worden ook zes belangrijke oplossingsrichtingen voorgesteld om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Voor de nog te ontwikkelen Toekomstvisie wordt in de komende maanden input opgehaald bij huisartsen, huisartsenorganisaties, huisartsen-in-opleiding en anderen die belangrijk zijn voor de huisartsenzorg, zoals praktijkmedewerkers en patiënten.

Meedoen

Leden van NHG, LHV en/of InEen hebben verschillende mogelijkheden om hun input te geven. Ze kunnen zich aanmelden voor focusgroepen die in september plaatsvinden.

In september worden 3 digitale en 3 fysieke focusgroepen voor aangesloten huisartsen en huisartsenorganisaties gehouden. De fysieke bijeenkomsten vinden plaats in de omgeving van Utrecht, Zwolle en Rotterdam. Wil je meepraten, meld je dan voor 20 augustus aan. Er is een beperkt aantal plekken. Na 26 augustus hoor je of je bent ingeloot voor deelname. Dit najaar volgt ook een enquête onder alle leden van LHV, NHG en InEen.

Passende huisartsenzorg

De huisartsenzorg staat voor de nodige uitdagingen. Zo verandert de zorgvraag en is er grote krapte op de arbeidsmarkt. Ook de technologische mogelijkheden in de zorg ontwikkelen zich snel. De drie organisaties willen ondanks deze uitdagingen ook in de toekomst nog steeds goede en passende huisartsenzorg bieden. In de Toekomstvisie Huisartsenzorg willen ze schetsen waar ze willen staan in 2035, zodat ze kunnen bepalen wat ze nu moeten doen om dat doel te kunnen bereiken.

Samenhang met andere trajecten

De Toekomstvisie huisartsenzorg 2035 bouwt voort op de herziene kernwaarden van de huisartsenzorg (uit 2019) en de uitwerking van de kerntaken van huisartsenzorg (uit 2021). De toekomstvisie gaat aansluiten bij de Visie eerstelijnszorg 2030, die in het kader van het Integraal Zorgakkoord met veel partijen uit de eerstelijnszorg is geformuleerd.