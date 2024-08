Walmart Health en andere gezondheidsklinieken sluiten hun deuren

In april dit jaar maakte Walmart bekend dat al zijn 51 gezondheidsklinieken in de Verenigd Staten hun deuren zullen sluiten. De supermarktketen ziet er geen duurzaam bedrijfsmodel in. In de afgelopen vijf jaar heeft de keten tientallen miljoenen dollars geïnvesteerd in het concept. Nog maar vijf jaar geleden opende supermarktketen Walmart in het Amerikaanse Dallas de eerste Walmart Health. Tegen een relatief laag bedrag kon je daar gebruik maken van - onder andere - de huisarts en de tandarts, én je gezondheid laten checken. Het plan was om een grote speler te worden in de gezondheidszorg in de Verenigde Staten.

En Walmart is niet de enige die zijn deuren sluit. Ook de Amerikaanse drogisterijketen Walgreens en andere grote namen die gezondheidsklinieken hadden opgezet, sluiten deze klinieken weer. Timothy Hoff, hoogleraar management, gezondheidszorgsystemen en gezondheidsbeleid aan de Amerikaanse Northeastern University, heeft wel een idee hoe dat komt.

Te snel uitbreiden

Volgens Hoff hebben de bedrijven te snel willen groeien. Vanwege de lage marges in de zorg is dat echter niet haalbaar. De inflatie was enorm in de afgelopen jaren, waardoor de kosten voor personeel en het huren of kopen van panden sterk toenamen, terwijl de marges laag bleven en de winst dus achterbleef.

Toch is Hoff verbaasd dat de bedrijven het zo snel opgeven. Enkele jaren geleden zagen ze mogelijkheden omdat er een steeds groter tekort is aan artsen. Ze waren ervan overtuigd dat ze de zorgsector konden veroveren en er een langdurig bestaan konden opbouwen.

Geprivatiseerde gezondheidscentra hebben bestaansrecht

Volgens Hoff is er wel degelijk een plek voor dit soort laagdrempelige geprivatiseerde gezondheidscentra. Het moet alleen slimmer worden aangepakt. Hij suggereert om bijvoorbeeld zes gezondheidscentra te openen in een regio en die te koppelen aan een huisartsenpraktijk. Zo kunnen mensen voor een groot deel van hun problemen terecht in een gezondheidscentrum en kunnen ze indien nodig alsnog terecht bij een huisarts.

Ook moet er volgens hem meer worden ingezet op virtuele zorg en draagbare technologie. Als mensen genoeg hulpmiddelen in huis hebben om hun gezondheid te monitoren, zouden ze wellicht bereid zijn om te betalen voor een abonnement op hun vitale functies en aandoeningen op te volgen. Dat is ook eerstelijnszorg volgens Hoff, maar dan in een andere vorm.

Health Arena

Ook het Belgische In4Care houdt zich bezig met een compleet nieuw zorgconcept: de Health Arena, het gezondheidscentrum van de toekomst. Volgens Nico de Fauw, CEO en Matchmaker van In4Care, is het huidige zorgsysteem compleet achterhaald, waardoor innovaties geen echte kans krijgen.

In4Care en haar netwerkpartners willen hier verandering in brengen door een nieuw zorgsysteem te ontwikkelen waarbij de focus ligt op preventie en gezondheidspromotie met als doel dat mensen zo lang mogelijk gezond blijven. Wanneer minder mensen ziek worden, doen ook minder mensen een beroep op de gezondheidszorg waardoor het personeelstekort in de gezondheidszorg uiteindelijk zal afnemen.