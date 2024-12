Wat is de impact van het falende Forward Health voor digitale zorg?

Forward Health, rijzende ster van Silicon Valley op het gebied van digitale gezondheidszorg, wilde een revolutie teweegbrengen in de zorg voor patiënten met op preventie gerichte klinieken en de 'eerste AI-dokterspraktijk ter wereld'. Ondanks de ambitieuze visie en de sterke steun van investeerders, benadrukt de plotselinge sluiting van het bedrijf in november 2024 de kloof tussen geavanceerde technologie en de menselijke kant van de gezondheidszorg. Geeft dit aan dat patiënten niet klaar zijn voor de digitale toekomst die startups in de gezondheidszorg voor ogen hebben?

De opkomst en ondergang van Forward Health

De aankondiging, in november van 2024, dat Forward Health haar deuren sloot, was een van de meest opvallende mislukkingen van een digitale startup an de afgelopen jaren. Na acht jaar, 650 miljoen dollar aan VC-financiering en een waardering van 1 miljard dollar in 2023 is de reis naar de gezondheidszorg van de toekomst voorbij.

Forward Health werd in 2016 opgericht door voormalig Google medewerker Adrian Aoun en had een gedurfde missie: het leveren van een modern, volledig gedigitaliseerd gezondheidszorgmodel gericht op preventie. Het vlaggenschip van het bedrijf, een kliniek in San Francisco, beloofde bureaucratische inefficiënties te elimineren en tegelijkertijd de beste, digitaal ondersteunde zorg te leveren. Patiënten kregen onbeperkte toegang tot artsen en hightech diensten zoals ultramoderne scanners en apparatuur voor het monitoren van belangrijke gezondheidsparameters. Die service kwam wel met een gepeperd prijskaartje: 149 dollar per maand.

Forward Health trok niet alleen veel aandacht vanwege de innovatieve aanpak, maar ook vanwege Aoun's retoriek over het herstellen van het falende, gebroken, zorgsysteem. Tegen 2023 breidden de ambities van het bedrijf zich uit met de introductie van Forward CarePods, zelfbedieningsgezondheidskiosken aangedreven door kunstmatige intelligentie. De futuristische capsules - door Aoun “de eerste AI-dokterspraktijken ter wereld” genoemd - beloofden preventieve zorg te automatiseren, inclusief diagnostische tests zoals bloed- en DNA-analyses. De pods, die elk ongeveer 1 miljoen dollar kosten om te produceren, waren bedoeld om preventieve gezondheidszorg naar winkelcentra, sportscholen en werkplekken te brengen. Maar ondanks de technologische vooruitgang had Forward Health moeite om succes te boeken.

Inmiddels zijn er overigens meer van dit soort voorbeelden. Tijdens de ICT&health World Conference, in mei 2024, demonstreerde Lucien Engelen een volledig automatisch werkende bloedafname ‘robot’. Een ander initiatief, in lijn met de visie van Forward Health, is de Health Arena, het gezondheidscentrum van de toekomst en een compleet nieuw zorgconcept waarin preventie, gezondheidszorg, welzijn, wonen en werk met elkaar verweven zijn. Daarnaast wordt op diverse plekken in ons land ook al geëxperimenteerd met zelfmeetkiosken. Behalve in ziekenhuizen zoald het St. Antonius en Laurentius, loopt ook een pilot in het gemeentehuis van Weert.

Waar de visie en strategie tekortschoten

De ondergang van Forward Health werd veroorzaakt door een combinatie van onderling gerelateerde uitdagingen. In de kern begreep het bedrijf de fundamentele dynamiek van de gezondheidszorg niet - een sector die draait om menselijke interactie en vertrouwen. Hoewel technologie de efficiëntie kan verbeteren, blijft het eerder een ondersteunend hulpmiddel dan de basis van de zorg.

Een cruciale misstap was het hoge prijskaartje. Zelfs onder welgestelde patiënten in Silicon Valley sloeg de aantrekkingskracht van een maandabonnement van 149 dollar voor preventieve zorg niet aan. De bodyscanners waren weliswaar indrukwekkend, maar voegden weinig tastbare waarde toe aan de patiëntenervaring en -zorg. Bovendien hadden de futuristische gezondheidskiosken - bedoeld om de toegang tot preventieve diensten te democratiseren - te kampen met technische storingen, zoals onbetrouwbare bloedafnamemechanismen. In plaats van patiënten meer mogelijkheden te bieden, werden deze steriele, ultramoderne pods als verwarrend en onpersoonlijk ervaren.

Door de nieuwste technologie na te jagen, verwaarloosde Forward Health de relationele aspecten van de geneeskunde. De steriele klinieken en autonome gezondheidskiosken vervreemdden patiënten die hulp en zorg zochten. De nadruk van het bedrijf op automatisering en gadgets ging voorbij aan de onvervangbare waarde van de interactie tussen patiënt en arts. Als gevolg daarvan voldeed het aanbod van Forward Health niet aan de basisverwachtingen van zorg - empathie en menselijk contact.

Slaat digitale gezondheidszorg de plank mis?

De ineenstorting van Forward Health is een duidelijke boodschap voor de gezondheidszorg en VC's die op zoek zijn naar toekomstgerichte investeringen in digitale gezondheid. Ten eerste kan technologie het menselijke element in de geneeskunde niet vervangen. Innovaties moeten de relaties die kwaliteitsvolle zorg definiëren aanvullen, maar niet overschaduwen. Ten tweede blijft de gezondheidszorgmarkt sceptisch tegenover futuristische oplossingen die efficiëntie belangrijker vinden dan empathie. Patiënten hechten nog steeds waarde aan persoonlijke interacties en de geruststelling die ze krijgen als ze behandeld worden door een mens: een zorgprofessional met verstand van zaken.

Daarnaast baarde het financiële model van Forward Health zorgen. De hoge productiekosten van de CarePods, in combinatie met hun beperkte inzetbaarheid, onderstreepten de onhoudbaarheid van de onderneming. Investeerders zullen soortgelijke projecten waarschijnlijk met verhoogde voorzichtigheid benaderen en meer bewijs van haalbaarheid eisen voordat ze geld toezeggen. Maar zouden ze dat niet al eerder moeten weten?

Tot slot benadrukt de mislukking hoe belangrijk het is om de verwachtingen van patiënten te begrijpen. Gezondheidszorg is niet zomaar een dienst; het is een zeer persoonlijke ervaring. Hoewel digitale hulpmiddelen de toegankelijkheid en het gemak kunnen vergroten, moeten ze wel aansluiten bij de behoeften en voorkeuren van patiënten. Forward Health's utopische visie van geautomatiseerde zorg mislukte omdat het deze kernprincipes verwaarloosde.

Afstemming tussen technologie en gezondheidszorg

De abrupte sluiting van Forward Health werd breed uitgemeten in de pers. Volgens Fierce Healthcare benadrukt de sluiting van Forward Health de belangrijkste uitdagingen bij het balanceren van innovatie en duurzaamheid. Critici wezen op de grote investeringen van het bedrijf in kostbaar vastgoed en de focus op technische oplossingen, die volgens sommigen voorbijgingen aan de persoonlijke aard van de gezondheidszorg.

Business Insider schreef dat het falen van Forward Health vooral te wijten was aan het te veel vertrouwen op de ambitieuze maar problematische CarePods. Voormalige werknemers onthulden dat de AI-gestuurde kiosken te kampen hadden met beperkte interesse van patiënten, hoge productiekosten en technische storingen, zoals patiënten die vast kwamen te zitten in de kiosk. Door voorrang te geven aan de uitrol van deze pods, bezuinigde Forward op de kosten en sloot eerstelijnszorgklinieken, waardoor de service-infrastructuur verder werd uitgehold. Ondanks het feit dat Forward eind 2023 100 miljoen dollar ophaalde voor deze onderneming, lanceerde het bedrijf slechts drie CarePods voordat het zijn deuren sloot, waarvan er één kort na de installatie werd verwijderd.

De ondergang van Forward Health betekent niet dat de “winter van de telegeneeskunde” is aangebroken, maar eerder dat de prioriteiten moeten worden bijgesteld. Start-ups moeten een evenwicht vinden tussen het benutten van technologie en het behouden van de menselijke maat. Succesvolle ondernemingen zullen die ondernemingen zijn die digitale tools naadloos integreren in het traject van de patiënt, waarbij menselijke interacties worden verbeterd in plaats van vervangen.