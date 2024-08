Voorwaarden opschalen innovatieve werkwijze en technologie

Bestuurder Jef Mol, informatiemanager Erwin van Boxtel en informatieadviseur Nynke van de Reijt – van der Meer vertellen op de website van Actiz wat er zoal komt kijken bij het implementeren van nieuwe innovatieve werkwijzen en technologieën. Ze vertellen meer over de strategie die zij gebruiken om op te schalen. Ten tijde van het interview zat Thebe vol in de opschaling van een nieuwe technologie, de Momo BedSense.

In mei 2024 moesten er tussen de zevenhonderd á achthonderd van deze slimme sensoren in de bedden liggen bij meer dan 25 zorglocaties. Hoe kom je als organisatie tot zo’n grote beslissing en hoe krijg je daar alle medewerkers, managers en cliënten mee aan boord? Om een innovatie van deze schaal uit te rollen en op te schalen, moet het volgens Mol duidelijk zijn dat de tijd van losse pilots bij individuele locaties voorbij is. 2024 is het jaar van de Momo BedSense op iedere locatie er moet zijn.

Volgens Mol is dat in een organisatie met zelfstandige teams best complex. Daar is men gewend zaken zélf uit te zoeken. Verder geeft Mol in het interview aan dat blindelings vertrouwen in de technologie een must is en daarbij moet het gebruikersgemak van de innovatie groot zijn. Het hele artikel is te lezen in het e-magazine ‘Leidinggeven aan digitale transformatie’.

Opschaling innovatie ouderenzorg

Om de opschaling van innovaties in de (ouderen)zorg meer kracht bij te zetten, hebben ‘Digivaardig in de zorg’ en ‘Anders Werken in de Zorg’ hun krachten gebundeld. Kennis en ervaringen worden met elkaar uitgewisseld op het gebied van digivaardigheid van (zorg)medewerkers. Aan de betrokken zorgorganisaties en -medewerkers wordt daarbij ondersteuning geboden. Kleinschalige innovaties worden getest en onderzocht. De succesvolle innovaties worden opgeschaald waarbij slim gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise.

Onder de naam ReplicAId willen Deloitte en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) met marktpartijen een snelle en doelgerichte opschaling bewerkstelligen van de AI-initiatieven die in de ziekenhuizen worden ontwikkeld. Het uitgangspunt is dat AI nodig is om de grootste uitdagingen in de zorg het hoofd te kunnen bieden, én dat die opschaling de enige manier is om AI te laten renderen en echt arbeidsbesparend te kunnen laten zijn. Een van de sterke punten van ReplicAId is dat het de zorgverzekeraars aan boord heeft.