Zorgtas vaste uitrusting van wijkverpleegkundigen in Friesland

De (wijk-)verpleegkundigen van Antonius Thuiszorg, KwadrantGroep en Thuiszorg Het Friese Land nemen voortaan ook de zorgtas mee wanneer ze mensen bezoeken. In de zorgtas zitten onder meer meetinstrumenten en verbandmaterialen. Daarmee kunnen ze voor de huisartsen de metingen doen van vitale functies. Dankzij de introductie van deze speciale zorgtas kunnen huisartsen vanaf nu ook overdag een beroep doen op een thuiszorgteam in de buurt voor verpleegkundige hulp.

Voorheen deden de (wijk)verpleegkundigen alleen tijdens de avond- en nachturen en in het weekend deze metingen voor de huisarts. Met deze nieuwe manier van samenwerken worden huisartsen en wijkverpleegkundigen effectiever ingezet. Dit blijkt uit de evaluatie van het proefproject ‘Multidisciplinaire Triage Friesland. Wanneer de huisarts, de Dokterswacht en de thuiszorginstellingen samenwerken om spoedvragen te beoordelen en af te handelen, bespaart dat tijd.

Effectieve zorgcoördinatie

Omdat de huisartsen in de praktijk kunnen blijven en van afstand de juiste hulp kunnen inschakelen, wordt hun werkdruk verlaagd en krijgt de patiënt bovendien sneller hulp van de juiste zorgverlener. Vaak kan een wijkverpleegkundige, die al in de buurt is, de benodigde zorg direct verlenen en hoeft een huisarts hiervoor niet op pad. Voorbeelden hiervan zijn het meten van vitale functies bij acute zorgvragen, het oplossen van problemen met katheters of sondes, wondverzorging of het regelen van hulpmiddelen.

De nieuwe manier van werken in Friesland zorgt ervoor dat patiënten met een semi-acute spoedzorgvraag snel en door de juiste zorgverlener worden geholpen. De intrede van de zorgtas is een nieuwe stap vooruit, na vorig jaar al gestart te zijn met de multidisciplinaire triage. In de thuiszorg wordt vaker bekeken hoe de zorg zo effectief mogelijk voor zorgverlener en patiënt kan worden verleend. Lelie zorggroep startte in 2020 met zorg op afstand onder de noemer ‘Virtuele Thuiszorg’.

Verplaatsing van zorg

De zorgoplossingen bij virtuele thuiszorg variëren van digitale bloeddrukmeters en medicijndispensers tot slimme alarmen. En van de cliënten die een wearable dragen, bijvoorbeeld voor het monitoren van de bloeddruk of een glucosemeter, kunnen de meetgegevens rechtstreeks naar de huisarts worden verstuurd. Zo kan veel sneller gehandeld worden wanneer meetwaardes verslechten.

Ook een deel van de zorg die kankerpatiënten voorheen ontvingen in het Máxima Oncologisch Centrum vindt voortaan thuis plaats. Hierdoor kunnen patiënten tijdens een behandeling in hun eigen vertrouwde omgeving blijven. De thuisbehandeling is mogelijk door de samenwerking met thuiszorgorganisatie ZuidZorg. Patiënten met kanker hoeven tijdens hun behandeling minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Dat is weer minder belastend voor de patiënt en hun naasten.