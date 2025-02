Sociale chatbots kunnen eenzaamheid en sociale angst verlichten

Uit een recent onderzoek is gebleken dat sociale chatbots effectief zijn in het verlichten van gevoelens van eenzaamheid en sociale angst bij jongeren. In het Koreaanse onderzoek werd specifiek gekeken naar de meerwaarde van sociale, AI-gestuurde, robots voor studenten die kampen met eenzaamheid en sociale angsten. Voor het onderzoek werd een bekende sociale chatbot ‘Iruda 2.0’ gebruikt.

Het team van onderzoekers wist 176 deelnemers te werven. Zij ‘spraken’ gedurende een periode van vier weken meer dan drie keer per week met de sociale chatbot. Uit die gesprekken werd met behulp van gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten de mate van eenzaamheid en sociale angst van de deelnemers beoordeeld. Het onderzoek werd uitgevoerd door professor Dooyoung Jung en zijn team van de Graduate School of Health Science and Technology van UNIST, in samenwerking met professor Chul-Hyun Cho van de afdeling Psychiatrie van het Korea University Anam Hospital.

Analyse en vergelijk gegevens

De gegevens die voor en na de interventie werden verzameld, werden vergeleken en geanalyseerd. Daarnaast werden kleinschalige interviews afgenomen om een diepgaand inzicht te krijgen in de ervaringen van de deelnemers. Het onderzoek was erop gericht om te evalueren hoe interacties met de chatbot bijdroegen aan het verbeteren van de emotionele stabiliteit en sociale connecties van individuen.

De resultaten gaven aan dat regelmatige interacties met sociale chatbots eenzaamheidsscores verminderden met gemiddeld 15 procent en sociale angstsscores verlichtten met gemiddeld 18 procent. De effectiviteit van de chatbot in het verminderen van eenzaamheid werd verder vergroot wanneer gebruikers gedetailleerde informatie gaven over hun gevoelens, gedachten en ervaringen, of wanneer gebruikers een hogere veerkracht vertoonden. De bevindingen suggereren ook dat chatbots grotere emotionele managementvoordelen kunnen bieden aan personen die moeite hebben met face-to-face interacties.

Meerwaarde sociale chatbots

De onderzoekers, wiens resultaten gepubliceerd zijn in het Journal of Medical Internet Research, stellen dat hun bevindingen het bewijs leveren dat sociale chatbots kunnen dienen als effectieve digitale hulpmiddelen voor het verlichten van eenzaamheid en angst.

“Dit onderzoek is belangrijk omdat het empirisch aantoont dat chatbots meer emotionele ondersteuning kunnen bieden dan alleen technische apparaten, en dat factoren met betrekking tot interpersoonlijke relaties deze effecten beïnvloeden”, aldus Myungsung Kim, eerste auteur van het onderzoek en promovendus aan de UNIST Graduate School of Health Science and Technology. “Als ze veilig worden gebruikt, kunnen sociale chatbots waardevol zijn voor de preventie van psychische problemen, vooral in omgevingen waar professionele middelen beperkt zijn”, voegde professor Jung daaraan toe.

Het onderzoeksteam plant verdere studies om de bruikbaarheid van chatbots te verbeteren en gepersonaliseerde diensten in de toekomst te versterken, terwijl ook de mogelijke beperkingen en vooroordelen van het gebruik van sociale chatbots als interventie voor geestelijke gezondheid worden onderzocht.

Wisselende successen van chatbots

Dat sociale chatbots van waarde zijn voor de zorg is niet nieuw. Eind vorig jaar berichtten wij over een programma voor mensen die willen stoppen met roken waarbij de deelnemers ondersteund, en gemotiveerd, worden door een virtuele chatbotcoach. Een ander voorbeeld, van eerder dat jaar, is chatbot Verne die 24/7 beschikbaar is om patiënten die in behandeling zijn bij een fysiotherapeut, te helpen bij beweegklachten.

Dat zijn maar twee voorbeelden. Er is echter ook nog veel werk te verzetten. Zo bleek uit een Amerikaans onderzoek in de zomer van 2024 dat de helft van de burgers in dat land nog weinig of geen vertrouwen heeft in de kwaliteit en juistheid van informatie die zij van chatbots krijgen. Die zorgen werden enkele maanden later bevestigd door een Brits onderzoek dat concludeerde dat chatbots op veel vragen over medicatie onjuiste, of onvolledige, antwoorden gaven. Om nog maar te zwijgen over het onderzoek dat eind 2024 aantoonde dat bijna alle toonaangevende grote taalmodellen (LLM’s) of chatbots tekenen van cognitieve achteruitgang vertonen naarmate ze ‘ouder’ worden. Ofwel, niets menselijks is AI vreemd.